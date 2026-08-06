Mangueira de alta pressão limpeza do tub
Mangueira HP Limpeza de Tubos 30 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8). Máximo alcance.
Mangueira HP Flexível 30 m (DN 6): Para limpeza interna de tubos. Conexão roscada R 1/8.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|140
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Comprimento (m)
|30
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,6
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