Mangueira de alta pressão limpeza do tub

Mangueira HP Limpeza de Tubos 30 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8). Máximo alcance.

Mangueira HP Flexível 30 m (DN 6): Para limpeza interna de tubos. Conexão roscada R 1/8.

Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 140
Rosca de conexão M22 x 1.5
Comprimento (m) 30
Peso (com embalagem) (kg) 2,6
Máquinas compatíveis
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