Mangueira de alta pressão Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) de 10 m com acoplamento rotativo, reforçada com fio de aço de alta resistência em duas camadas. Conectores em ambas as extremidades. M 22 x 1,5, com proteção contra dobras.
Mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) de 10 m com acoplamento rotativo, reforçada com fio de aço de alta resistência em duas camadas. Conectores em ambas as extremidades. M 22 x 1,5, com proteção contra dobras. Outras especificações: DN 8/155 °C/400 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|400
|Comprimento (m)
|10
|Rosca de conexão
|2 x EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,7