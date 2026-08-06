Mangueira de alta pressão Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) de 10 m com acoplamento rotativo, reforçada com fio de aço de alta resistência em duas camadas. Conectores em ambas as extremidades. M 22 x 1,5, com proteção contra dobras.

Mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) de 10 m com acoplamento rotativo, reforçada com fio de aço de alta resistência em duas camadas. Conectores em ambas as extremidades. M 22 x 1,5, com proteção contra dobras. Outras especificações: DN 8/155 °C/400 bar.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 400
Comprimento (m) 10
Rosca de conexão 2 x EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 3,7
Máquinas compatíveis
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