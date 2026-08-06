Mangueira de alta pressão Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

O núcleo duplo de aço garante uma vida útil particularmente longa a esta mangueira de alta pressão de 15 m de comprimento (DN 8), homologada para pressões de até 400 bar.