Mangueira de alta pressão Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
O núcleo duplo de aço garante uma vida útil particularmente longa a esta mangueira de alta pressão de 15 m de comprimento (DN 8), homologada para pressões de até 400 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|400
|Comprimento (m)
|15
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,7