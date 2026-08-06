Mangueira de alta pressão Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão com sistema ANTI!Twist, conexões de rosca manual EASY!Lock e núcleo duplo de aço. 20 m de comprimento, diâmetro nominal DN 8, com conexão de rosca manual EASY!Lock em ambas as extremidades.