Mangueira de alta pressão Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira robusta de alta pressão com núcleo duplo de aço, sistema ANTI!Twist e conexão manual de rosca EASY!Lock em ambas as extremidades. Diâmetro nominal DN 8, 30 m de comprimento, para pressão de até 400 bar.