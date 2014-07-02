Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Mangueira de alta pressão de10 m (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. M 22 x 1.5 com luva anti-torção.
Mangueira HP 10 m (Grau Alimentício): DN 8. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Conexões M 22 x 1.5 com proteção contra dobras. Suporta 250 bar e 155∘C.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Comprimento (m)
|10
|Rosca de conexão
|2 x EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,3