Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Mangueira de alta pressão de10 m (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. M 22 x 1.5 com luva anti-torção.

Mangueira HP 10 m (Grau Alimentício): DN 8. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Conexões M 22 x 1.5 com proteção contra dobras. Suporta 250 bar e 155∘C.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 250
Comprimento (m) 10
Rosca de conexão 2 x EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 2,3
Máquinas compatíveis
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