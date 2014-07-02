Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Mangueira de alta pressão de10 m (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. M 22 x 1.5 com luva anti-torção.