Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira de alta pressão (DN 6)15 m com conector (giratório) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante para uso na indústria alimentícia. DN 6/155°C/250 bar.