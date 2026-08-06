Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 15 m, DN 6, 250 bar, ID (Identificação)
Mangueira HP 15 m (Grau Alimentício): AVS/EASY!Lock. Não manchante. Ideal para Indústria Alimentícia (até 250 bar).
Mangueira HP 15 m (Grau Alimentício): DN 6. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Suporta 250 bar e 155∘C.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 6
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Comprimento (m)
|15
|Rosca de conexão
|ID (Identificação)
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,7