Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 15 m, DN 6, 250 bar, ID (Identificação)

Mangueira HP 15 m (Grau Alimentício): AVS/EASY!Lock. Não manchante. Ideal para Indústria Alimentícia (até 250 bar).

Mangueira HP 15 m (Grau Alimentício): DN 6. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Suporta 250 bar e 155∘C.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 6
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 250
Comprimento (m) 15
Rosca de conexão ID (Identificação)
Peso (com embalagem) (kg) 2,7