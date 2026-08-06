Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 20 m, DN 8, 250 bar, Latão

20 m mangueira de alta pressão (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. NW 8/155°C/250 bar.

Mangueira HP 20 m (Grau Alimentício): DN 8. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Suporta 250 bar e 155∘C.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 250
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão Latão
Peso (com embalagem) (kg) 5,5
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados