Mangueira de alta pressão para setor alimentício, 20 m, DN 8, 250 bar, Latão
20 m mangueira de alta pressão (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. NW 8/155°C/250 bar.
Mangueira HP 20 m (Grau Alimentício): DN 8. Conector AVS giratório. Revestimento não manchante. Suporta 250 bar e 155∘C.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Comprimento (m)
|20
|Rosca de conexão
|Latão
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,5