Mangueira de alta pressão para uso alimentar, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Indicada para uso na indústria alimentícia: mangueira de alta pressão de 20 m de comprimento (DI 8) com revestimento externo cinza que não deixa marcas, conexões de rosca manual ANTI!Twist e EASY!Lock.

Mangueira de alta pressão de 20 m (DN 8) com acoplamento giratório. Camada externa que não descolora, adequada para uso na indústria alimentícia. Conectores em ambas as extremidades, M 22 x 1,5, com proteção contra dobras. Outras especificações: DN 8/155 °C/250 bar.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 250
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Mangueira de alta pressão para uso alimentar, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
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