Mangueira de alta pressão para uso alimentar, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Mangueira de alta pressão de 20 m (DN 8) com acoplamento giratório. Camada externa que não descolora, adequada para uso na indústria alimentícia. Conectores em ambas as extremidades, M 22 x 1,5, com proteção contra dobras. DN 8/155 °C/250 bar.
Mangueira de alta pressão de 20 m (DN 8) com acoplamento giratório. Camada externa que não descolora, adequada para uso na indústria alimentícia. Conectores em ambas as extremidades, M 22 x 1,5, com proteção contra dobras. Outras especificações: DN 8/155 °C/250 bar.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Comprimento (m)
|20
|Rosca de conexão
|2 x EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,5