Mangueira de alta pressão Vida longa, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).
Mangueira HP 1.5 m (DN 8): Proteção contra dobras. Conectores M 22 x 1.5. Para conexão a enroladores.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|400
|Comprimento (m)
|1,5
|Rosca de conexão
|2 x EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,9