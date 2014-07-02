Mangueira de alta pressão Vida longa, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).