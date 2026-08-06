Mangueira de alta pressão Vida longa, 20 m, DN 8, 400 bar, ID (Identificação)

20 m mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado e acoplamento manual. Fio de aço de duas camadas reforçado.

Mangueira HP Longlife 400 20 m: Reforço de arame de aço duplo. Conector AVS giratório e acoplamento manual M 22 x 1.5 com proteção contra dobras. Suporta 400 bar e 155∘C.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 400
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão ID (Identificação)
Peso (com embalagem) (kg) 6,1
Mangueira de alta pressão Vida longa, 20 m, DN 8, 400 bar, ID (Identificação)