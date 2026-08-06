Mangueira de alta pressão Vida longa, 20 m, DN 8, 400 bar, ID (Identificação)
20 m mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado e acoplamento manual. Fio de aço de duas camadas reforçado.
Mangueira HP Longlife 400 20 m: Reforço de arame de aço duplo. Conector AVS giratório e acoplamento manual M 22 x 1.5 com proteção contra dobras. Suporta 400 bar e 155∘C.
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|400
|Comprimento (m)
|20
|Rosca de conexão
|ID (Identificação)
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,1