Mangueira de alta pressão Vida longa, 20 m, DN 8, 400 bar, Latão

20 m mangueira de alta pressão Longlife 400 (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado e acoplamento manual. Fio de aço de duas camadas reforçado.

Mangueira HP Longlife 400 20 m: Reforço de arame de aço duplo. Conector AVS giratório e acoplamento manual M 22 x 1.5 com proteção contra dobras. Suporta 400 bar e 155∘C.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 400
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão Latão
Peso (com embalagem) (kg) 6,5
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados