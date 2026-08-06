Mangueira de alta pressão Vida longa para setor alimentício, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô)

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 400
Comprimento (m) 20
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 6,9
Mangueira de alta pressão Vida longa para setor alimentício, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
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