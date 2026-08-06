Mangueira de alta pressão Vida longa para setor alimentício, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô)