Mangueira de alta pressão Vida longa para setor alimentício, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Mangueira HP Longlife para uso na indústria alimentícia. Außendecke## resistente à gordura animal, material que não descolore. Com conexão AVS patenteada na pistola (montado no pivô)
Especificações
Dados técnicos
|ID ( )
|DN 8
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|400
|Comprimento (m)
|20
|Rosca de conexão
|1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,9
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