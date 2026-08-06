NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
iSolar 800 (800 mm): Acionada por água. Escovas rotativas inversas e junta flexível. Ideal para grandes painéis fotovoltaicos.
O iSolar 800 (acionado por água) é ideal para limpeza de grandes sistemas fotovoltaicos. Possui 800 mm de largura, duas escovas de disco com rotação inversa (para manuseio ideal) e junta angular flexível (para resultados uniformes). Vazão: 700 a 1000 L/h.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|700 / 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 40
|Rosca de conexão
|M 18
|Diâmetro (mm)
|800
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,5
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Limpeza de sistemas de painéis solares
Acessórios opcionais
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