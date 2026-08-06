NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

iSolar 800 (800 mm): Acionada por água. Escovas rotativas inversas e junta flexível. Ideal para grandes painéis fotovoltaicos.

O iSolar 800 (acionado por água) é ideal para limpeza de grandes sistemas fotovoltaicos. Possui 800 mm de largura, duas escovas de disco com rotação inversa (para manuseio ideal) e junta angular flexível (para resultados uniformes). Vazão: 700 a 1000 L/h.

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 700 / 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 40
Rosca de conexão M 18
Diâmetro (mm) 800
Peso (com embalagem) (kg) 5,5
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Limpeza de sistemas de painéis solares
Acessórios opcionais
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