PC 7.5

Características e benefícios
Limpeza poderosa com alta pressão
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,7
Peso (com embalagem) (kg) 0,9
Medidas (c x l x a) (mm) 245 x 245 x 55

Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.

Videos
Áreas de aplicação
  • Limpeza de tubos
  • Limpeza de tubos
  • Limpeza de drenos
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.