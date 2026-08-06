Protecção contra salpicos completo

Protetor Antirrespingo (Velcro): Fácil fixação. Visão clara da escova (filme transparente). Protege contra respingos.

O Protetor Antirrespingo (velcro) para escova cilíndrica rotativa é fácil de fixar e possui filme transparente (visão desobstruída). Protege o usuário e garante melhores resultados de limpeza ao direcionar a água suja.

Especificações

Dados técnicos

Temperatura de alimentação de água (°C) 40
Peso (com embalagem) (kg) 0,9
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Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Perfeito para limpeza de fachadas e painéis solares