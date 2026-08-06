Protecção contra salpicos completo
Protetor Antirrespingo (Velcro): Fácil fixação. Visão clara da escova (filme transparente). Protege contra respingos.
O Protetor Antirrespingo (velcro) para escova cilíndrica rotativa é fácil de fixar e possui filme transparente (visão desobstruída). Protege o usuário e garante melhores resultados de limpeza ao direcionar a água suja.
Especificações
Dados técnicos
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,9
Videos
Áreas de aplicação
- Perfeito para limpeza de fachadas e painéis solares