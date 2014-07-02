Suporte de bico com esfera
Suporte de bico Rollover para troca sem contato de jato fino para jato em leque, assim como injeção de baixa pressão de detergente via porca serrilhada. Sem encarte de bico. (bico power tipo-específico adicional ).
Suporte de bico Rollover para troca sem contato de jato fino para jato em leque, assim como injeção de baixa pressão de detergente via porca serrilhada. Sem encarte de bico. (bico power tipo-específico adicional ).
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2