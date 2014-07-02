Suporte de bico com esfera

Suporte de bico Rollover para troca sem contato de jato fino para jato em leque, assim como injeção de baixa pressão de detergente via porca serrilhada. Sem encarte de bico. (bico power tipo-específico adicional ).

Suporte de bico Rollover para troca sem contato de jato fino para jato em leque, assim como injeção de baixa pressão de detergente via porca serrilhada. Sem encarte de bico. (bico power tipo-específico adicional ).

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados