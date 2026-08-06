Tubeira de aspiração, DN 35

Tubo de sucção fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com diâmetro nominal de 35 mm e 505 mm de comprimento, para aspiradores de pó e água da Kärcher.

Tubo de sucção de aço inoxidável com 0,5 m de comprimento (diâmetro interno de 35 mm) para aspiradores de pó e líquidos. Ideal para aspiração frequente de líquidos e para aspiração de componentes corrosivos.

Especificações

Dados técnicos

Largura nominal padrão ( ) DN 35
Quantidade (peç) 1
Material de acero inoxidable
Comprimento (mm) 505
Cor prata
Peso (kg) 0,3
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
Medidas (c x l x a) (mm) 505 x 37 x 37
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