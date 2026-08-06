Tubeira de aspiração, DN 35
Tubo de sucção fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com diâmetro nominal de 35 mm e 505 mm de comprimento, para aspiradores de pó e água da Kärcher.
Tubo de sucção de aço inoxidável com 0,5 m de comprimento (diâmetro interno de 35 mm) para aspiradores de pó e líquidos. Ideal para aspiração frequente de líquidos e para aspiração de componentes corrosivos.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Quantidade (peç)
|1
|Material
|de acero inoxidable
|Comprimento (mm)
|505
|Cor
|prata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|505 x 37 x 37