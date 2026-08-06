Tubo curvado electricamente condutor emb
Curvas antiestáticas e ergonômicas com regulador de fluxo de ar DN 35 para aspiradores de pó. Equipadas com conexão clipe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cone na extremidade.
Graças às suas propriedades antiestáticas, a curva plástica DN 35 reduz a carga eletrostática durante a aspiração, enquanto o regulador de fluxo de ar integrado diminui as forças de deslizamento ao limpar pisos têxteis de pelo alto ou muito densos. A curva possui design ergonômico otimizado, proporcionando grande conforto ao segurar o aspirador. Conta com conexão Clip 2.0, garantindo compatibilidade com aspiradores de pó fabricados a partir de 2017. A extremidade para acessórios também possui conexão cônica, que permite conectar o tubo de sucção ou os bicos de sucção.
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Material
|Superfícies de plástico
|Versão
|Antiestático
|Conexão na extremidade do acessório
|Cone
|Conexão à mangueira de sucção¹⁾
|Clip 2.0
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|285 x 90 x 52
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