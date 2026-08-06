Tubo curvado electricamente condutor emb

Curvas antiestáticas e ergonômicas com regulador de fluxo de ar DN 35 para aspiradores de pó. Equipadas com conexão clipe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cone na extremidade.

Graças às suas propriedades antiestáticas, a curva plástica DN 35 reduz a carga eletrostática durante a aspiração, enquanto o regulador de fluxo de ar integrado diminui as forças de deslizamento ao limpar pisos têxteis de pelo alto ou muito densos. A curva possui design ergonômico otimizado, proporcionando grande conforto ao segurar o aspirador. Conta com conexão Clip 2.0, garantindo compatibilidade com aspiradores de pó fabricados a partir de 2017. A extremidade para acessórios também possui conexão cônica, que permite conectar o tubo de sucção ou os bicos de sucção.

Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Material Superfícies de plástico
Versão Antiestático
Conexão na extremidade do acessório Cone
Conexão à mangueira de sucção¹⁾ Clip 2.0
Cor Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 285 x 90 x 52
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