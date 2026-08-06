Graças às suas propriedades antiestáticas, a curva plástica DN 35 reduz a carga eletrostática durante a aspiração, enquanto o regulador de fluxo de ar integrado diminui as forças de deslizamento ao limpar pisos têxteis de pelo alto ou muito densos. A curva possui design ergonômico otimizado, proporcionando grande conforto ao segurar o aspirador. Conta com conexão Clip 2.0, garantindo compatibilidade com aspiradores de pó fabricados a partir de 2017. A extremidade para acessórios também possui conexão cônica, que permite conectar o tubo de sucção ou os bicos de sucção.