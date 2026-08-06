Tubo curvado embalado NW35 2K
Tubo Curvo Ergonômico (DN 35): Ergonomia para aspiradores seco/úmido. Conexão Clip 2.0/Cone.
Tubo Curvo Plástico Ergonômico (DN 35): Design ergonômico, encaixa perfeitamente na mão. Conexão Clip 2.0 (compatível com aspiradores a partir de 2017).
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Material
|Superfícies de plástico
|Conexão na extremidade do acessório
|Cone
|Conexão à mangueira de sucção¹⁾
|Clip 2.0
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|180 x 60 x 60