Tubo curvado embalado NW35 2K

Tubo Curvo Ergonômico (DN 35): Ergonomia para aspiradores seco/úmido. Conexão Clip 2.0/Cone.

Tubo Curvo Plástico Ergonômico (DN 35): Design ergonômico, encaixa perfeitamente na mão. Conexão Clip 2.0 (compatível com aspiradores a partir de 2017).

Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Material Superfícies de plástico
Conexão na extremidade do acessório Cone
Conexão à mangueira de sucção¹⁾ Clip 2.0
Cor Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 180 x 60 x 60
Videos