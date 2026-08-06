Tubo flexível electricamente condutor em
Mangueira Sucção Condutora (2.5 m, DN 35): Eletricamente condutora (Bayonet 2.0/Clip 2.0).
Mangueira de Sucção Eletricamente Condutora (2.5 m, DN 35): Eletricamente condutora (Bayonet 2.0/Clip 2.0). Para aspiradores seco/úmido (a partir de 2017).
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|2,5
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Versão
|Eletricamente condutor
|Conexão no lado dos acessórios¹⁾
|Clip 2.0
|Conexão no lado da máquina²⁾
|Baioneta 2.0
|Quantidade (peç)
|1
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|420 x 370 x 90