Tubo flexível electricamente condutor em

Mangueira Sucção Condutora (2.5 m, DN 35): Eletricamente condutora (Bayonet 2.0/Clip 2.0).

Mangueira de Sucção Eletricamente Condutora (2.5 m, DN 35): Eletricamente condutora (Bayonet 2.0/Clip 2.0). Para aspiradores seco/úmido (a partir de 2017).

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 2,5
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Versão Eletricamente condutor
Conexão no lado dos acessórios¹⁾ Clip 2.0
Conexão no lado da máquina²⁾ Baioneta 2.0
Quantidade (peç) 1
Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,7
Peso (com embalagem) (kg) 0,7
Medidas (c x l x a) (mm) 420 x 370 x 90