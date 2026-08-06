Tubo flexível embalado NW35 4.0m
Mangueira Sucção (4 m, DN 35): Para aspiradores seco/úmido (Bayonet 2.0/Clip 2.0).
Mangueira de Sucção (4 m, DN 35): Conexões Bayonet 2.0/Clip 2.0. Para aspiradores seco/úmido (a partir de 2017).
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|4
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Versão
|Básico
|Conexão no lado dos acessórios¹⁾
|Clip 2.0
|Conexão no lado da máquina²⁾
|Baioneta 2.0
|Quantidade (peç)
|1
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|1
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|470 x 450 x 80
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