Tubo flexível embalado NW35 4.0m

Mangueira Sucção (4 m, DN 35): Para aspiradores seco/úmido (Bayonet 2.0/Clip 2.0).

Mangueira de Sucção (4 m, DN 35): Conexões Bayonet 2.0/Clip 2.0. Para aspiradores seco/úmido (a partir de 2017).

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 4
Largura nominal padrão ( ) DN 35
Versão Básico
Conexão no lado dos acessórios¹⁾ Clip 2.0
Conexão no lado da máquina²⁾ Baioneta 2.0
Quantidade (peç) 1
Cor Antracite
Peso (kg) 1
Peso (com embalagem) (kg) 1
Medidas (c x l x a) (mm) 470 x 450 x 80
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