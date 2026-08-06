TUBO PROLONGADOR
Tubeira de aspiração cromada (DN 35, 1x0.5 m), padrão para praticamente todos os aspiradores industriais T de motor simples.
Tubo de sucção de metal cromado (DN 35, 1x0,5 m), padrão para praticamente todos os aspiradores industriais NT de motor único.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Quantidade (peç)
|1
|Material
|Conexão no lado da máquina**
|Comprimento (mm)
|505
|Cor
|prata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|505 x 39 x 39