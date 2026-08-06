TUBO PROLONGADOR

Tubeira de aspiração cromada (DN 35, 1x0.5 m), padrão para praticamente todos os aspiradores industriais T de motor simples.

Tubo de sucção de metal cromado (DN 35, 1x0,5 m), padrão para praticamente todos os aspiradores industriais NT de motor único.

Especificações

Dados técnicos

Largura nominal padrão ( ) DN 35
Quantidade (peç) 1
Material Conexão no lado da máquina**
Comprimento (mm) 505
Cor prata
Peso (kg) 0,3
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
Medidas (c x l x a) (mm) 505 x 39 x 39
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