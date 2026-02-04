VP 135

Características e benefícios
economia de tempo
  • Não há necessidade de trocar a lança de pulverização.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 449 x 43 x 43

Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.

Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Para limpeza de móveis do jardim e ferramentas
  • Áreas ao redor da casa e jardim