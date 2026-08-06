Washing brush rotary

Escova Rotativa (M 18 x 1.5): Acionada por água. Remove suavemente pó fino (até 60∘C). Insert substituível.

Características e benefícios
Escova de lavagem rotativa acionada pela água
  • Não é necessário motor adicional para o acionamento da escova.
  • Estilo de construção compacto e leve.
Cerdas de nylon
  • As superfícies são protegidas.
Alto poder de limpeza mecânica graças à rotação
  • Desempenho de limpeza excelente.
  • Menor tempo necessário em comparação com escovas de lavagem padrão.
Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 1000 - 1300
Material Nylon
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (kg) 1
Peso (com embalagem) (kg) 1,2
Medidas (c x l x a) (mm) 300 x 200 x 100
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
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