Washing brush rotary
Escova Rotativa (M 18 x 1.5): Acionada por água. Remove suavemente pó fino (até 60∘C). Insert substituível.
Características e benefícios
Escova de lavagem rotativa acionada pela água
- Não é necessário motor adicional para o acionamento da escova.
- Estilo de construção compacto e leve.
Cerdas de nylon
- As superfícies são protegidas.
Alto poder de limpeza mecânica graças à rotação
- Desempenho de limpeza excelente.
- Menor tempo necessário em comparação com escovas de lavagem padrão.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|1000 - 1300
|Material
|Nylon
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|300 x 200 x 100
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.