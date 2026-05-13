Aspirador de pó e água ASPIRADOR NT 90/2 Me Anti-Estático
Com seu generoso container em INOX de 90 litros o aspirador NT 90/2 com suas duas turbinas independentes tem um alto poder de sucção. Permite a aspiração de grandes quantidades de sujeira. Se líquido ou sólido, não faz diferença.
"A alta qualidade e robustez das duas turbinas independentes aliados ao grande compartimento de 90 litros em INOX fazem do NT 90/2 um equipamento requintado, sofisticado e muito eficiende. Qualquer que seja a sujeira, os bocais para sólidos ou líquidos do poderoso NT 90/2 conseguem aspirar em grandes quantidades os mais diversos tipos de sujeira. Seu filtro de alta eficiência garante a proteção das turbinas e a devolução de um ar mais limpo de volta ao ambiente. Com grandes rodízios e um equilibrado centro de gravidade o equipamento possui excelente mobilidade. Uma prática mangueira de drenagem na parte traseira do equipamento possibilita fácil descarte do tanque em qualquer local desejado. "
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Vazão de Ar (L/s)
|2 x 53
|Sucção (mbar)
|225
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7,5
|Nível de ruído (dB(A))
|76
|Cor
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|19
|Peso (com embalagem) (kg)
|26
|Medidas (c x l x a) (mm)
|580 x 510 x 995
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