Aspirador de pó e água ASPIRADOR NT 90/2 Me Anti-Estático

Com seu generoso container em INOX de 90 litros o aspirador NT 90/2 com suas duas turbinas independentes tem um alto poder de sucção. Permite a aspiração de grandes quantidades de sujeira. Se líquido ou sólido, não faz diferença.

"A alta qualidade e robustez das duas turbinas independentes aliados ao grande compartimento de 90 litros em INOX fazem do NT 90/2 um equipamento requintado, sofisticado e muito eficiende. Qualquer que seja a sujeira, os bocais para sólidos ou líquidos do poderoso NT 90/2 conseguem aspirar em grandes quantidades os mais diversos tipos de sujeira. Seu filtro de alta eficiência garante a proteção das turbinas e a devolução de um ar mais limpo de volta ao ambiente. Com grandes rodízios e um equilibrado centro de gravidade o equipamento possui excelente mobilidade. Uma prática mangueira de drenagem na parte traseira do equipamento possibilita fácil descarte do tanque em qualquer local desejado. "

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 220
Vazão de Ar (L/s) 2 x 53
Sucção (mbar) 225
Comprimento do cabo elétrico (m) 7,5
Nível de ruído (dB(A)) 76
Cor prata
Peso sem acessórios (kg) 19
Peso (com embalagem) (kg) 26
Medidas (c x l x a) (mm) 580 x 510 x 995
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