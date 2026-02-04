NT 40/1é um potente aspirador de pó seco e úmido com tanque de 40 litros. A máquina impressiona pelo excelente poder de sucção e pelos componentes duráveis.Com o aspirador de pó e água NT 40/1, você alcança máxima eficiência na remoção de sujeiras, garantindo um ambiente impecável. Equipado com um avançado filtro cartucho, ele assegura uma filtragem superior, eliminando até as partículas de pó mais finas. Seu tanque de 40 litros em aço inoxidável oferece grande capacidade para trabalhos intensos e maior autonomia. Além de ser fácil de higienizar, o material garante a longa vida útil do seu equipamento. Graças ao tubo extensor retrátil e ergonômico, você tem conforto e praticidade para alcançar qualquer área, com ajuste fácil e total ergonomia. O design inteligente e funcional inclui um porta-acessórios integrado, facilitando o transporte e mantendo tudo organizado. E com o dreno prático, descartar líquidos se torna uma tarefa rápida e sem complicações. Projetado para durar, o NT 40/1 conta com acessórios resistentes e proteção do filtro, mantendo sua performance e prolongando a vida útil do equipamento, mesmo em usos exigentes.