Aspirador de pó e água NT 65/2 Eco (220V)

O aspirador profissional NT 65/2 Tact é compacto, robusto e com alta eficiência de limpeza. Foi desenvolvido para ser utilizado em construções, empresas de limpeza, agricultura, prédios e escritórios.

O NT 65/2 Tact é um aspirador profissional de pó e líquido com duas turbinas de sucção, compacto e robusto. Possui um grande reservatório o que permite uma maior produtividade na limpeza, porta-acessórios integrado, suporte para cabo elétrico, mangueira de drenagem para esvaziamento do reservatório resistente a óleo, sistema de desligamento automático das turbinas quando o reservatório está cheio por completo, rodas grandes com freio frontal o que permite uma maior mobilidade do equipamento e segurança ao usuário. Filtro plano de poliéster para classe de filtragem M e sistema semiautomático de limpeza do filtro dando uma maior vida útil para o equipamento, pois não deixa que o filtro permanente sature como os equipamentos convencionais. Ideal para oficinas mecânicas, lavacar, limpadoras e comércios em geral.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 220
Vazão de Ar (L/s) 2 x 56
Sucção (mbar) 235
Reservatório (L) 65
Material do reservatório Plástico
Potência do motor (kW) 2,75
Nível de ruído (dB(A)) 74
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 19
Medidas (c x l x a) (mm) 600 x 480 x 920

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
  • Bocal para cantos
