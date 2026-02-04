Aspirador de pó e água NT 65/2 Eco (220V)
O aspirador profissional NT 65/2 Tact é compacto, robusto e com alta eficiência de limpeza. Foi desenvolvido para ser utilizado em construções, empresas de limpeza, agricultura, prédios e escritórios.
O NT 65/2 Tact é um aspirador profissional de pó e líquido com duas turbinas de sucção, compacto e robusto. Possui um grande reservatório o que permite uma maior produtividade na limpeza, porta-acessórios integrado, suporte para cabo elétrico, mangueira de drenagem para esvaziamento do reservatório resistente a óleo, sistema de desligamento automático das turbinas quando o reservatório está cheio por completo, rodas grandes com freio frontal o que permite uma maior mobilidade do equipamento e segurança ao usuário. Filtro plano de poliéster para classe de filtragem M e sistema semiautomático de limpeza do filtro dando uma maior vida útil para o equipamento, pois não deixa que o filtro permanente sature como os equipamentos convencionais. Ideal para oficinas mecânicas, lavacar, limpadoras e comércios em geral.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Vazão de Ar (L/s)
|2 x 56
|Sucção (mbar)
|235
|Reservatório (L)
|65
|Material do reservatório
|Plástico
|Potência do motor (kW)
|2,75
|Nível de ruído (dB(A))
|74
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|19
|Medidas (c x l x a) (mm)
|600 x 480 x 920
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
- Bocal para cantos
