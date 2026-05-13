A MC 250 oferece desempenho de limpeza inigualável com baixa rotação do motor, reservatório de 2,5 m³, velocidade de 60 km/h e máximo conforto graças à suspensão hidropneumática independente. A Kärcher aplicou todo seu know-how para criar um ambiente de trabalho agradável: a cabine ampla opcional possui ar-condicionado, assentos confortáveis e conceito ergonômico com display multifuncional no volante. Conta com direção em todas as rodas para excelente manobrabilidade e um sistema eficiente de circulação de água com tanque de água suja separado. De fácil manutenção, a máquina também se destaca pelas baixíssimas emissões de gases de escape e material particulado, sendo a escolha ideal para cidades que buscam sustentabilidade e eficiência operacional.