Varredeira municipal MC 250
Varredeira de sucção MC 250: ecológica, com alto desempenho de varrição e máximo conforto de condução em todas as áreas urbanas. Ideal para municípios de todos os tamanhos.
A MC 250 oferece desempenho de limpeza inigualável com baixa rotação do motor, reservatório de 2,5 m³, velocidade de 60 km/h e máximo conforto graças à suspensão hidropneumática independente. A Kärcher aplicou todo seu know-how para criar um ambiente de trabalho agradável: a cabine ampla opcional possui ar-condicionado, assentos confortáveis e conceito ergonômico com display multifuncional no volante. Conta com direção em todas as rodas para excelente manobrabilidade e um sistema eficiente de circulação de água com tanque de água suja separado. De fácil manutenção, a máquina também se destaca pelas baixíssimas emissões de gases de escape e material particulado, sendo a escolha ideal para cidades que buscam sustentabilidade e eficiência operacional.
Características e benefícios
Cabine de conforto espaçosa para duas pessoas com visão ideal do ambiente de trabalhoCom assentos de luxo para atividades de trabalho sem fadiga Entrada e saída possíveis em ambos os lados com grandes janelas de correr nas portas. Botão Eco para iniciar a operação de varrição
Chassi de segurança com máximo confortoTempos de transporte curtos graças à velocidade máxima de 60 km/h Suspensão hidropneumática para maior conforto de condução Direção confortável em todas as rodas para máxima manobrabilidade
Maior reservatório de resíduos da sua classeReservatório de resíduos em aço inoxidável com fluxo otimizado e volume superior a 2 m³ Permite longas jornadas de trabalho Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão
Design de fácil manutenção
- Todos os componentes relevantes para limpeza e manutenção são facilmente acessíveis
- Com acesso de serviço lateral e tanque de água limpa montado sobre articulação
Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Unidade de tração
|Tração nas duas rodas
|Fabricante de motor
|VM
|Potência (kW)
|75
|Cilindrada (cm³)
|2970
|Cilindro
|4
|Volume do tanque de combustível (L)
|70
|Padrão de emissões
|Euro 6e
|Velocidade de operação (km/h)
|60
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|2625
|Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm)
|2710
|Reservatório (L)
|2500
|Depósito de água ( /L)
|120 / 400
|Tanque de água limpa (opcional) (L)
|200
|Tanque de água limpa (opcional) ( )
|390
|Distância entre eixos (mm)
|1980
|Peso total permitido (kg)
|6000
|Medidas (c x l x a) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Equipamento
- Filtro de partículas
- Assento Confortável
- Aquecimento e ar condicionado
- Aquecedor
- Rádio
- Giroflex
- Uso durante todo o ano
Videos
Áreas de aplicação
- Para limpeza de vias e limpeza úmida, serviços leves de inverno e tarefas de transporte