Varredeira municipal MC 250

Varredeira de sucção MC 250: ecológica, com alto desempenho de varrição e máximo conforto de condução em todas as áreas urbanas. Ideal para municípios de todos os tamanhos.

A MC 250 oferece desempenho de limpeza inigualável com baixa rotação do motor, reservatório de 2,5 m³, velocidade de 60 km/h e máximo conforto graças à suspensão hidropneumática independente. A Kärcher aplicou todo seu know-how para criar um ambiente de trabalho agradável: a cabine ampla opcional possui ar-condicionado, assentos confortáveis e conceito ergonômico com display multifuncional no volante. Conta com direção em todas as rodas para excelente manobrabilidade e um sistema eficiente de circulação de água com tanque de água suja separado. De fácil manutenção, a máquina também se destaca pelas baixíssimas emissões de gases de escape e material particulado, sendo a escolha ideal para cidades que buscam sustentabilidade e eficiência operacional.

Características e benefícios
Varredeira municipal MC 250: Cabine de conforto espaçosa para duas pessoas com visão ideal do ambiente de trabalho
Cabine de conforto espaçosa para duas pessoas com visão ideal do ambiente de trabalho
Com assentos de luxo para atividades de trabalho sem fadiga Entrada e saída possíveis em ambos os lados com grandes janelas de correr nas portas. Botão Eco para iniciar a operação de varrição
Varredeira municipal MC 250: Chassi de segurança com máximo conforto
Chassi de segurança com máximo conforto
Tempos de transporte curtos graças à velocidade máxima de 60 km/h Suspensão hidropneumática para maior conforto de condução Direção confortável em todas as rodas para máxima manobrabilidade
Varredeira municipal MC 250: Maior reservatório de resíduos da sua classe
Maior reservatório de resíduos da sua classe
Reservatório de resíduos em aço inoxidável com fluxo otimizado e volume superior a 2 m³ Permite longas jornadas de trabalho Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão
Design de fácil manutenção
  • Todos os componentes relevantes para limpeza e manutenção são facilmente acessíveis
  • Com acesso de serviço lateral e tanque de água limpa montado sobre articulação
Sistema de recuperação de água com tanque de água separado como padrão
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Diesel
Unidade de tração Tração nas duas rodas
Fabricante de motor VM
Potência (kW) 75
Cilindrada (cm³) 2970
Cilindro 4
Volume do tanque de combustível (L) 70
Padrão de emissões Euro 6e
Velocidade de operação (km/h) 60
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 2625
Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm) 2710
Reservatório (L) 2500
Depósito de água ( /L) 120 / 400
Tanque de água limpa (opcional) (L) 200
Tanque de água limpa (opcional) ( ) 390
Distância entre eixos (mm) 1980
Peso total permitido (kg) 6000
Medidas (c x l x a) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Equipamento

  • Filtro de partículas
  • Assento Confortável
  • Aquecimento e ar condicionado
  • Aquecedor
  • Rádio
  • Giroflex
  • Uso durante todo o ano
Varredeira municipal MC 250
Varredeira municipal MC 250
Varredeira municipal MC 250
Videos
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de vias e limpeza úmida, serviços leves de inverno e tarefas de transporte
Acessórios opcionais