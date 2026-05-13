Com a MC 80, a tecnologia de máquinas de grande porte chega à classe compacta. O reservatório de 800 litros com circulação de água foi projetado via simulações CFD, e o sistema de duas escovas possui controle e elevação individuais. O canal de sucção reto evita bloqueios e o bocal de sucção fica protegido dentro do contorno das rodas. O equipamento padrão pode ser ampliado com kits como 3ª escova lateral, escova para ervas daninhas ou lavadora de alta pressão. Em termos de conforto, oferece a maior cabine da categoria, visão panorâmica perfeita e layout ergonômico dos comandos. Detalhes práticos como compartimento com chave, porta-garrafas e porta USB reforçam a usabilidade no dia a dia do operador.