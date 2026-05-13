Varredeira municipal MC 80
Varredeira compacta MC 80: destaca-se pela sustentabilidade, cabine espaçosa de 1,45 m³ e conceito de operação intuitivo, trazendo tecnologia de grandes máquinas para a classe compacta.
Com a MC 80, a tecnologia de máquinas de grande porte chega à classe compacta. O reservatório de 800 litros com circulação de água foi projetado via simulações CFD, e o sistema de duas escovas possui controle e elevação individuais. O canal de sucção reto evita bloqueios e o bocal de sucção fica protegido dentro do contorno das rodas. O equipamento padrão pode ser ampliado com kits como 3ª escova lateral, escova para ervas daninhas ou lavadora de alta pressão. Em termos de conforto, oferece a maior cabine da categoria, visão panorâmica perfeita e layout ergonômico dos comandos. Detalhes práticos como compartimento com chave, porta-garrafas e porta USB reforçam a usabilidade no dia a dia do operador.
Características e benefícios
Conceito de operação intuitivo da classe de 3,5 toneladasApoio de braço com painel de operação ergonomicamente integrado para operação intuitiva. Início rápido com o toque de um botão. Controle individual de todas as funções possível O controle individual das escovas e a elevação aumentam a precisão
Máximo conforto de operaçãoMaior cabine de sua classe com visão panorâmica de 360°, ergonômica e transparente Janelas em ambos os lados, compartimento de armazenamento com chave, porta USB, porta-garrafas Entrada e saída em ambos os lados para máxima flexibilidade ao trabalhar
O mais alto padrão de varriçãoSistema de duas escovas fácil de montar com controle e elevação individuais Reservatório de 800 litros para material varrido com sistema de circulação de água e tanque de água limpa de 185 l Kits de acessórios opcionais disponíveis, como 3ª escova lateral ou escova para ervas daninhas
Acionamento econômico e ecológico
- Valores de emissão abaixo da norma EU STAGE V graças ao sistema Common Rail e filtro de partículas diesel
- Para aplicações em zonas verdes urbanas
- Menor consumo de combustível, protege o meio ambiente e reduz os custos operacionais
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Diesel
|Unidade de tração
|Tração integral
|Fabricante de motor
|Yanmar
|Potência (kW)
|26
|Cilindrada (cm³)
|1650
|Cilindro
|3
|Volume do tanque de combustível (L)
|41
|Padrão de emissões
|Stage V
|Velocidade de operação (km/h)
|25
|Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
|1630
|Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm)
|2175
|Reservatório (L)
|1000
|Depósito de água (L)
|150
|Tanque de água limpa (opcional) (L)
|185
|Distância entre eixos (mm)
|1500
|Peso total permitido (kg)
|2500
|Medidas (c x l x a) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Equipamento
- Filtro de partículas
- Mangueira de sucção para folhas
- Medidor de temperatura
- Medidor de horas de operação para o mecanismo de v
- Assento Confortável
- Aquecimento e ar condicionado
- Aquecedor
- Aspiração
- Velocidade ajustável da escova lateral
- Tração frente
- Tração ré
- Flap
- Elevação hidráulica do container
- Cabine panorâmica com vidro de segurança e espelho
- Rádio
- Giroflex
- Sistema de pulverização de água suprime a poeira n
- Portas esquerda / direita
- Uso externo
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Áreas de aplicação
- Ideal para limpeza de vias e limpeza úmida. Também adequado para tarefas de transporte