Varredeira municipal MC 80

Varredeira compacta MC 80: destaca-se pela sustentabilidade, cabine espaçosa de 1,45 m³ e conceito de operação intuitivo, trazendo tecnologia de grandes máquinas para a classe compacta.

Com a MC 80, a tecnologia de máquinas de grande porte chega à classe compacta. O reservatório de 800 litros com circulação de água foi projetado via simulações CFD, e o sistema de duas escovas possui controle e elevação individuais. O canal de sucção reto evita bloqueios e o bocal de sucção fica protegido dentro do contorno das rodas. O equipamento padrão pode ser ampliado com kits como 3ª escova lateral, escova para ervas daninhas ou lavadora de alta pressão. Em termos de conforto, oferece a maior cabine da categoria, visão panorâmica perfeita e layout ergonômico dos comandos. Detalhes práticos como compartimento com chave, porta-garrafas e porta USB reforçam a usabilidade no dia a dia do operador.

Características e benefícios
Varredeira municipal MC 80: Conceito de operação intuitivo da classe de 3,5 toneladas
Conceito de operação intuitivo da classe de 3,5 toneladas
Apoio de braço com painel de operação ergonomicamente integrado para operação intuitiva. Início rápido com o toque de um botão. Controle individual de todas as funções possível O controle individual das escovas e a elevação aumentam a precisão
Varredeira municipal MC 80: Máximo conforto de operação
Máximo conforto de operação
Maior cabine de sua classe com visão panorâmica de 360°, ergonômica e transparente Janelas em ambos os lados, compartimento de armazenamento com chave, porta USB, porta-garrafas Entrada e saída em ambos os lados para máxima flexibilidade ao trabalhar
Varredeira municipal MC 80: O mais alto padrão de varrição
O mais alto padrão de varrição
Sistema de duas escovas fácil de montar com controle e elevação individuais Reservatório de 800 litros para material varrido com sistema de circulação de água e tanque de água limpa de 185 l Kits de acessórios opcionais disponíveis, como 3ª escova lateral ou escova para ervas daninhas
Acionamento econômico e ecológico
  • Valores de emissão abaixo da norma EU STAGE V graças ao sistema Common Rail e filtro de partículas diesel
  • Para aplicações em zonas verdes urbanas
  • Menor consumo de combustível, protege o meio ambiente e reduz os custos operacionais
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Diesel
Unidade de tração Tração integral
Fabricante de motor Yanmar
Potência (kW) 26
Cilindrada (cm³) 1650
Cilindro 3
Volume do tanque de combustível (L) 41
Padrão de emissões Stage V
Velocidade de operação (km/h) 25
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais (mm) 1630
Largura de trabalho com 3 escovas laterais (mm) 2175
Reservatório (L) 1000
Depósito de água (L) 150
Tanque de água limpa (opcional) (L) 185
Distância entre eixos (mm) 1500
Peso total permitido (kg) 2500
Medidas (c x l x a) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Equipamento

  • Filtro de partículas
  • Mangueira de sucção para folhas
  • Medidor de temperatura
  • Medidor de horas de operação para o mecanismo de v
  • Assento Confortável
  • Aquecimento e ar condicionado
  • Aquecedor
  • Aspiração
  • Velocidade ajustável da escova lateral
  • Tração frente
  • Tração ré
  • Flap
  • Elevação hidráulica do container
  • Cabine panorâmica com vidro de segurança e espelho
  • Rádio
  • Giroflex
  • Sistema de pulverização de água suprime a poeira n
  • Portas esquerda / direita
  • Uso externo
Varredeira municipal MC 80
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Áreas de aplicação
  • Ideal para limpeza de vias e limpeza úmida. Também adequado para tarefas de transporte
Acessórios opcionais