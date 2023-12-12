Combater as traças processionárias do carvalho

Combate com aspiradores de segurança

No caso de infestação por traças processionárias de carvalho, recomenda-se a utilização de aspiradores de segurança de classe de pó H incluindo o conjunto de filtros de segurança para um descarte seguro. Esses modelos também são frequentemente aprovados para a redução do amianto (neste caso, identificados com a certificação TRGS 519) e muitas outras aplicações prejudiciais à saúde. As partículas indesejadas, incluindo os pelos finos que picam, são normalmente recolhidas em um saco de filtro de segurança feito de lã, que também é preso em um saco de transporte de plástico.

Alternativamente, é possível utilizar um saco de descarte de PE sem um saco de filtro de lã no interior. Os custos dos consumíveis são significativamente mais baixos em comparação com os clássicos conjuntos de filtros de segurança. Os sacos com as lagartas e os pelos que picam aspirados são armazenados em recipientes hermeticamente fechados e, após consulta e notificação, queimados em uma unidade de incineração de resíduos.

Ao escolher modelos com tubos de sucção de aço inoxidável e acessórios eletricamente condutores, não há risco de descarga estática para os usuários, especialmente no caso de poeira fina. Pequenos aspiradores com um volume de recipiente de 30 litros podem ser facilmente usados para aplicações móveis, mesmo em pequenas plataformas elevatórias. A operação com geradores de energia elétrica disponíveis comercialmente a 220-240 V e 50/60 Hz deve ser possível com o aspirador de pó selecionado, assim como o fornecimento de energia elétrica por meio de um cabo de extensão nas imediações dos edifícios.