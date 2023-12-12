Combater as traças processionárias do carvalho
Há alguns anos, a traça processionária do carvalho vem crescendo graças à mudança climática e à falta de inimigos naturais. Onde as pessoas vivem, ela pode se tornar um risco à saúde devido a seus pelos venenosos. A abordagem correta para combater o inseto é, portanto, crucial. Um método ecologicamente correto e de fácil utilização é pegar as lagartas e seus ninhos com aspiradores de segurança da classe de pó H.
Em ascensão
Ao contrário de outras pragas, a traça processionária do carvalho é uma espécie nativa que durante muito tempo não atraiu muita atenção e, no máximo, causou problemas locais. Durante alguns anos, entretanto, o perigo potencial aumentou devido à propagação em massa tanto na Holanda, Bélgica e França, como também na Alemanha, Áustria e Suíça. As razões para isso incluem a crescente plantação de carvalhos ao longo das estradas e, portanto, perto de áreas residenciais, a falta de vegetação rasteira nestas plantações, o clima ameno e a alta adaptabilidade do inseto. As populações de inimigos naturais, por outro lado, não cresceram na mesma medida, de modo que se pode observar uma propagação crescente.
Da traça à lagarta perigosa
Traças entre julho e setembro
A traça processionária do carvalho é uma traça inconspícua que nasce entre julho e setembro. As fêmeas frequentemente depositam ovos nos galhos dos carvalhos jovens para fertilização, mas também são possíveis ninhos na base dos troncos de carvalho.
Desenvolvimento das larvas a partir de abril
As larvas eclodem dos invólucros de ovos na primavera - dependendo do clima, já em abril - e são inicialmente alaranjadas. Posteriormente, a cor muda para verde acinzentado, com uma área mais clara nas laterais. O corpo é coberto por pelos finos, que são dispostos em forma de escova.
Infestação de árvores entre maio e julho
Traças processionárias do carvalho podem ser encontradas nos troncos de meados de maio a julho. A peculiaridade é que elas sempre se movem em grandes grupos nas procissões. Além disso, também formam teias no tronco ou nos ramos do carvalho.
Risco à saúde devido a pelos que picam
O perigo da traça processionária do carvalho advém dos seus pelos venenosos, que podem causar erupções cutâneas, desconforto respiratório ou reações de choque com o contato. O risco é principalmente entre meados de maio e junho, quando as larvas desenvolvem pelos que picam após a segunda muda, e quando os pelos que picam se espalham mais dos ninhos vazios entre julho e setembro. Por razões de saúde, o combate à traça processionária do carvalho deve, portanto, ser considerado sempre que o contato de humanos e animais com os pelos que picam não possa ser evitado ou quando grupos de pessoas particularmente vulneráveis sejam afetados, por exemplo, nas proximidades de creches ou em parques urbanos. Uma vez que as medidas de retaliação químicas ou biológicas podem representar um risco adicional à saúde, um método de combate ecológico é particularmente aconselhável nessas áreas habitáveis: a recolha mecânica dos insetos e dos seus ninhos com aspiradores de segurança testados e certificados da classe de pó H.
Combate com aspiradores de segurança
No caso de infestação por traças processionárias de carvalho, recomenda-se a utilização de aspiradores de segurança de classe de pó H incluindo o conjunto de filtros de segurança para um descarte seguro. Esses modelos também são frequentemente aprovados para a redução do amianto (neste caso, identificados com a certificação TRGS 519) e muitas outras aplicações prejudiciais à saúde. As partículas indesejadas, incluindo os pelos finos que picam, são normalmente recolhidas em um saco de filtro de segurança feito de lã, que também é preso em um saco de transporte de plástico.
Alternativamente, é possível utilizar um saco de descarte de PE sem um saco de filtro de lã no interior. Os custos dos consumíveis são significativamente mais baixos em comparação com os clássicos conjuntos de filtros de segurança. Os sacos com as lagartas e os pelos que picam aspirados são armazenados em recipientes hermeticamente fechados e, após consulta e notificação, queimados em uma unidade de incineração de resíduos.
Ao escolher modelos com tubos de sucção de aço inoxidável e acessórios eletricamente condutores, não há risco de descarga estática para os usuários, especialmente no caso de poeira fina. Pequenos aspiradores com um volume de recipiente de 30 litros podem ser facilmente usados para aplicações móveis, mesmo em pequenas plataformas elevatórias. A operação com geradores de energia elétrica disponíveis comercialmente a 220-240 V e 50/60 Hz deve ser possível com o aspirador de pó selecionado, assim como o fornecimento de energia elétrica por meio de um cabo de extensão nas imediações dos edifícios.
Nota importante
A aspiração e a incineração só devem ser realizadas por especialistas. Durante a eliminação, também se deve ter o cuidado de cumprir todos os regulamentos sobre equipamentos de proteção individual (EPI), a fim de evitar riscos para a saúde do usuário. Isso inclui roupas de proteção, luvas e máscaras respiratórias.
Limpeza automática do filtro para uma filtração constante
Uma vantagem adicional da utilização de sacos de descarte de PE nos aspiradores H é que a limpeza do filtro ainda pode continuar sendo utilizada de acordo com o chamado princípio de contrafluxo. Sempre que o filtro estiver entupido com sujeira, ele é limpo na direção oposta com ar fresco do exterior. Nos aspiradores de pó e líquido Kärcher com o sistema Tact, esta limpeza do filtro é acionada automaticamente: se a potência de sucção começar a diminuir, a corrente de ar será invertida repentinamente. O desempenho de filtração e sucção permanece constantemente elevado, mesmo quando se recolhem grandes quantidades de poeira fina. O dispositivo seleciona o intervalo de limpeza ideal dependendo da quantidade de pó. Como o filtro não precisa ser limpo manualmente, o contato direto com o material aspirado também é evitado. No caso da traça processionária do carvalho, o usuário não entra mais em contato com os pelos perigosos que picam após a sucção.
Aspiradores de segurança e classes de pó
Os aspiradores são classificados segundo a classe de pó nas categorias L, M e H - com diferenças no desempenho do filtro e no grau de penetração. O grau de penetração indica quantas partículas de pó podem escapar do dispositivo para o ar ambiente (consulte a tabela). Os modelos da classe L são adequados para a sucção de poeira sem propriedades prejudiciais à saúde. Os requisitos para o desempenho do filtro são comparativamente baixos e não há regulamentações especiais para descarte. Os dispositivos das classes M e H também retêm poeiras finas que podem entrar nas vias respiratórias. Os aspiradores H ou M também são conhecidos como aspiradores de segurança. Requisitos especiais se aplicam à construção aqui. Assim, o fluxo de ar deve ser monitorado para alertar sobre bloqueios. Além disso, devem ser tomadas precauções especiais para a remoção e o descarte isentos de pó.
Classe de pó
L
Grau máximo de penetração
≤ 1,0 %
Adequado para
■ Pó com valores AGW > 1 mg/m³
Aplicação
■ Pó de cal
■ Poeiras de gesso
Classe de pó
M
Grau máximo de penetração
< 0,1 %
Adequado para
■ Pó com valores AGW ≥ 0,1 mg/m³
■ Pó de madeira até um máximo de 1200 W/50 l
Aplicação
■ pó de madeira (faia, carvalho)
■ Pó de tinta
■ Pó de cerâmica
■ Pó de plásticos
Classe de pó
H
Grau máximo de penetração
< 0,005 %
Adequado para
■ pó com valores AGW < 0,1 mg/m³
■ Pó cancerígeno (§ 35 GeStoffV)
■ Pó patogênico
Aplicação
■ Pó cancerígeno
(chumbo, carvão, cobalto, níquel,
alcatrão, cobre, cádmio, etc.)
■ Bolor, bactérias
■ Germes
■ Formaldeído