Operar as instalações de lavagem de forma econômica

Um veículo limpo é muito importante para muitos proprietários de automóveis. Os locais de lavagem e cuidado dos veículos são, portanto, visitados regularmente por eles. Para oficina de automóveis, postos de gasolina e concessionárias de automóveis, as instalações de lavagem com portal podem representar um negócio secundário lucrativo. Os centros de lavagem também se beneficiam da instalação de sistemas econômicos e ecológicos.

As instalações de lavagem com portal podem ser uma solução de limpeza lucrativa para oficina de automóveis, concessionárias de automóveis, parques de lavagem de carros ou postos de gasolina. O pré-requisito para isso, no entanto, é que o equipamento e o tamanho da instalação de lavagem sejam perfeitamente adaptados ao grupo-alvo e à capacidade de lavagem diária. Se uma instalação de lavagem de portais for usada como atividade remunerada, uma análise completa do local será obrigatória.

A primeira decisão: atividade remunerada ou lavagem do próprio automóvel?

Ao adquirir uma instalação de lavagem de portais, um dos aspectos mais importantes é a lucratividade. Em primeiro lugar, é importante esclarecer se a instalação de lavagem com portal deve ser usada exclusivamente para lavagem do próprio automóvel ou como atividade remunerada.

Rentabilidade econômica de instalações de lavagem com portal CCB3

Lavagem do próprio automóvel

Se o foco for a lavagem do próprio automóvel, o tamanho e o design técnico das concessionárias de automóveis se baseiam nos números de vendas de veículos novos e usados ​​e, para oficinas, no rendimento dos veículos dos clientes.

Dica: em ambos os casos, a gama existente de serviços de lavagem oferecidos por terceiros nas proximidades também deve ser considerada para o cálculo da rentabilidade.

Rentabilidade econômica de instalações de lavagem com portal Filling Station

Lavagem como atividade remunerada

No caso da lavagem como atividade remunerada, a rentabilidade e o tipo de portal de lavagem são também inicialmente baseados no número esperado de lavagens. Para determinar isso, é obrigatória uma análise completa do local.

Análise minuciosa do local para um negócio de lavagem rentável

Se a instalação de lavagem for usada como atividade remunerada, uma análise completa será necessária para operar o sistema de maneira econômica. Além de escolher o local certo, também é essencial observar de perto as condições estruturais e técnicas, as opções de financiamento e a avaliação de rentabilidade para determinar o tamanho ideal da instalação e do equipamento.

Lavagem como atividade remunerada

1. frequência de tráfego, estrutura de assentamento e situação competitiva

Para o cálculo do rendimento, são primeiramente analisados ​​a frequência do tráfego no local, a estrutura de assentamento em um raio de 10 quilômetros e a situação competitiva regional.

Os locais com grande tráfego são aqueles que estão próximos às principais estradas, imediatamente adjacentes aos shopping centers ou perto do centro da cidade. São também considerados o número de habitantes por quilômetro quadrado nas imediações, a sua estrutura social e o número e tipo de carros registados nessa zona. As respostas para essas perguntas podem ser obtidas junto dos serviços competentes de registro de habitantes, dos serviços de registro e também da Autoridade Federal de Transportes Motorizados (KBA).

No entanto, o número médio de lavagens determinado a partir dessas informações durante um mês não deve ser equiparado ao máximo de lavagens possíveis de um portal. Eles são meramente um valor médio que não leva em conta os horários de pico após períodos de mau tempo ou acumulações operacionais.

 

Aviso:

As leis municipais de águas subterrâneas e de proteção ambiental também têm uma certa influência sobre o uso de um portal de lavagem. Em muitas comunidades, por exemplo, os carros não podem ser lavados na rua para evitar a contaminação das águas subterrâneas com substâncias de lavagem. Se as leis forem rigorosamente aplicadas pelos municípios, pode-se esperar uma frequência ainda maior de uso do portal.

2. condições construtivas e técnicas – alvará de construção, proteção contra ruídos, reciclagem da água e etc.

Posteriormente, as condições estruturais e técnicas no local devem ser verificadas.

Um salão suficientemente grande com abastecimento e descarte de água adequados e uma conexão de energia elétrica adequadamente projetada deve estar disponível para a instalação de portal de lavagem.

Antes de instalar o portal de lavagem em uma salão existente, deve-se verificar se o tamanho atende às diversas normas de segurança da associação profissional para a saúde e a segurança no trabalho (diretrizes para instalações de lavagem de veículos ZH1/543).

Se um salão de lavagem tiver que ser construído, os custos dependerão muito do fato de o local de construção já estar na posse do futuro operador e de ser possível um alvará de construção comercial.

Independentemente de o salão já existir ou não, se o portal de lavagem for adjacente a uma área residencial, deve-se prestar atenção também à proteção contra ruídos. Se necessário, deve ser elaborado um parecer técnico a esse respeito.

Caso ainda não esteja disponível, também é necessário o planejamento e a aquisição de uma instalação de separação e reciclagem devidamente dimensionada para a água de lavagem. Ela tem várias vantagens que aceleram o retorno do investimento: além de economizar custos operacionais, também pode ser comercializada de forma eficaz em combinação com sistemas de lavagem e secagem que economizam energia. Em particular, a compatibilidade ambiental é uma razão para muitos motoristas apenas mandarem lavar seus veículos regularmente em uma instalação de lavagem específica.

Os portais que funcionam durante o ano todo obtêm feedback positivo dos clientes com programas de lavagem especiais, tais como lavagem com espuma, vedantes de cera quente e lavagem da parte inferior. Para muitos clientes, eles são um incentivo para usar o portal de lavagem com mais frequência, especialmente no inverno e no período de transição na primavera.

Para a popularidade e, portanto, rentabilidade das instalações de lavagem com portal, o espaço disponível para entrar no portal de lavagem também desempenha um papel importante. Se o salão for facilmente acessível, mesmo para grandes SUVs e vans, sem ter que fazer muitas manobras durante os horários de pico, isso terá um efeito positivo na satisfação do cliente e, portanto, no número de visitantes.

Uma área ao redor do portal também deve estar disponível para preparação e acompanhamento. Por um lado, isso abre a possibilidade de negócios adicionais, tais como estações de lavagem de autoatendimento, aspiradores de pó por moedas ou limpeza de tapetes, por outro lado, esses serviços também aumentam a satisfação e a fidelização do cliente.

3. Cálculo dos custos de manutenção

Os custos de manutenção não devem ser desprezados no planejamento de uma instalação de lavagem no que diz respeito à sua amortização. Assim, o cálculo do preço dos programas de lavagem oferecidos deve ser proporcional aos custos de manutenção da tecnologia, aos custos dos produtos químicos de lavagem e aos salários do pessoal. Esse cálculo também inclui os custos da pré-lavagem se, por exemplo, lavadoras de alta pressão forem usadas em combinação com materiais de limpeza.

Imagem do ícone de cálculo com calculadora

4. Financiamento

Por fim, você também deve pensar sobre o tipo de financiamento. Além dos empréstimos normais, geralmente há uma opção de leasing para todas as peças móveis do portal de lavagem. Especialmente se peças do portal tiverem que ser modernizadas regularmente, o leasing poderá ser uma boa alternativa à compra, uma vez que é necessário obter menos capital emprestado.

Financiamento

5. Tecnologia confiável e serviço de fábrica

Em princípio, ao adquirir instalações de lavagem com portal, a confiabilidade da tecnologia também deve estar em primeiro plano, pois o melhor portal de lavagem não gerará dinheiro se falhar por vários dias devido a um defeito técnico.

O melhor pré-requisito é que todos os componentes elétricos atendam às exigências de segurança atuais. Cadeias de energia fechadas, elementos operacionais resistentes à água e proteção contra curto-circuito ou desligamentos de emergência são o padrão de qualidade hoje. A instrução profissional do fabricante, instruções de operação abrangentes e componentes técnicos claramente estruturados também ajudam a economizar custos.

Nesse contexto, o serviço de fábrica também é importante. Centros de atendimento ao cliente em todo o país, técnicos de serviço que estão no local em 24 horas e a aquisição rápida de peças de reposição garantem a minimização de falhas e dos tempos de manutenção. Contratos de manutenção de inspeção, uma linha direta e informações regulares completam os serviços.

Tecnologia e serviço

