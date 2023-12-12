Operar as instalações de lavagem de forma econômica

1. frequência de tráfego, estrutura de assentamento e situação competitiva

Para o cálculo do rendimento, são primeiramente analisados ​​a frequência do tráfego no local, a estrutura de assentamento em um raio de 10 quilômetros e a situação competitiva regional.

Os locais com grande tráfego são aqueles que estão próximos às principais estradas, imediatamente adjacentes aos shopping centers ou perto do centro da cidade. São também considerados o número de habitantes por quilômetro quadrado nas imediações, a sua estrutura social e o número e tipo de carros registados nessa zona. As respostas para essas perguntas podem ser obtidas junto dos serviços competentes de registro de habitantes, dos serviços de registro e também da Autoridade Federal de Transportes Motorizados (KBA).

No entanto, o número médio de lavagens determinado a partir dessas informações durante um mês não deve ser equiparado ao máximo de lavagens possíveis de um portal. Eles são meramente um valor médio que não leva em conta os horários de pico após períodos de mau tempo ou acumulações operacionais.