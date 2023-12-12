Operar as instalações de lavagem de forma econômica
Um veículo limpo é muito importante para muitos proprietários de automóveis. Os locais de lavagem e cuidado dos veículos são, portanto, visitados regularmente por eles. Para oficina de automóveis, postos de gasolina e concessionárias de automóveis, as instalações de lavagem com portal podem representar um negócio secundário lucrativo. Os centros de lavagem também se beneficiam da instalação de sistemas econômicos e ecológicos.
A entrada lucrativa no ramo de portais de lavagem
As instalações de lavagem com portal podem ser uma solução de limpeza lucrativa para oficina de automóveis, concessionárias de automóveis, parques de lavagem de carros ou postos de gasolina. O pré-requisito para isso, no entanto, é que o equipamento e o tamanho da instalação de lavagem sejam perfeitamente adaptados ao grupo-alvo e à capacidade de lavagem diária. Se uma instalação de lavagem de portais for usada como atividade remunerada, uma análise completa do local será obrigatória.
A primeira decisão: atividade remunerada ou lavagem do próprio automóvel?
Ao adquirir uma instalação de lavagem de portais, um dos aspectos mais importantes é a lucratividade. Em primeiro lugar, é importante esclarecer se a instalação de lavagem com portal deve ser usada exclusivamente para lavagem do próprio automóvel ou como atividade remunerada.
Lavagem do próprio automóvel
Se o foco for a lavagem do próprio automóvel, o tamanho e o design técnico das concessionárias de automóveis se baseiam nos números de vendas de veículos novos e usados e, para oficinas, no rendimento dos veículos dos clientes.
Dica: em ambos os casos, a gama existente de serviços de lavagem oferecidos por terceiros nas proximidades também deve ser considerada para o cálculo da rentabilidade.
Lavagem como atividade remunerada
No caso da lavagem como atividade remunerada, a rentabilidade e o tipo de portal de lavagem são também inicialmente baseados no número esperado de lavagens. Para determinar isso, é obrigatória uma análise completa do local.
Análise minuciosa do local para um negócio de lavagem rentável
Se a instalação de lavagem for usada como atividade remunerada, uma análise completa será necessária para operar o sistema de maneira econômica. Além de escolher o local certo, também é essencial observar de perto as condições estruturais e técnicas, as opções de financiamento e a avaliação de rentabilidade para determinar o tamanho ideal da instalação e do equipamento.
1. frequência de tráfego, estrutura de assentamento e situação competitiva
Para o cálculo do rendimento, são primeiramente analisados a frequência do tráfego no local, a estrutura de assentamento em um raio de 10 quilômetros e a situação competitiva regional.
Os locais com grande tráfego são aqueles que estão próximos às principais estradas, imediatamente adjacentes aos shopping centers ou perto do centro da cidade. São também considerados o número de habitantes por quilômetro quadrado nas imediações, a sua estrutura social e o número e tipo de carros registados nessa zona. As respostas para essas perguntas podem ser obtidas junto dos serviços competentes de registro de habitantes, dos serviços de registro e também da Autoridade Federal de Transportes Motorizados (KBA).
No entanto, o número médio de lavagens determinado a partir dessas informações durante um mês não deve ser equiparado ao máximo de lavagens possíveis de um portal. Eles são meramente um valor médio que não leva em conta os horários de pico após períodos de mau tempo ou acumulações operacionais.
Aviso:
As leis municipais de águas subterrâneas e de proteção ambiental também têm uma certa influência sobre o uso de um portal de lavagem. Em muitas comunidades, por exemplo, os carros não podem ser lavados na rua para evitar a contaminação das águas subterrâneas com substâncias de lavagem. Se as leis forem rigorosamente aplicadas pelos municípios, pode-se esperar uma frequência ainda maior de uso do portal.
2. condições construtivas e técnicas – alvará de construção, proteção contra ruídos, reciclagem da água e etc.
Posteriormente, as condições estruturais e técnicas no local devem ser verificadas.
3. Cálculo dos custos de manutenção
Os custos de manutenção não devem ser desprezados no planejamento de uma instalação de lavagem no que diz respeito à sua amortização. Assim, o cálculo do preço dos programas de lavagem oferecidos deve ser proporcional aos custos de manutenção da tecnologia, aos custos dos produtos químicos de lavagem e aos salários do pessoal. Esse cálculo também inclui os custos da pré-lavagem se, por exemplo, lavadoras de alta pressão forem usadas em combinação com materiais de limpeza.
4. Financiamento
Por fim, você também deve pensar sobre o tipo de financiamento. Além dos empréstimos normais, geralmente há uma opção de leasing para todas as peças móveis do portal de lavagem. Especialmente se peças do portal tiverem que ser modernizadas regularmente, o leasing poderá ser uma boa alternativa à compra, uma vez que é necessário obter menos capital emprestado.
5. Tecnologia confiável e serviço de fábrica
Em princípio, ao adquirir instalações de lavagem com portal, a confiabilidade da tecnologia também deve estar em primeiro plano, pois o melhor portal de lavagem não gerará dinheiro se falhar por vários dias devido a um defeito técnico.
O melhor pré-requisito é que todos os componentes elétricos atendam às exigências de segurança atuais. Cadeias de energia fechadas, elementos operacionais resistentes à água e proteção contra curto-circuito ou desligamentos de emergência são o padrão de qualidade hoje. A instrução profissional do fabricante, instruções de operação abrangentes e componentes técnicos claramente estruturados também ajudam a economizar custos.
Nesse contexto, o serviço de fábrica também é importante. Centros de atendimento ao cliente em todo o país, técnicos de serviço que estão no local em 24 horas e a aquisição rápida de peças de reposição garantem a minimização de falhas e dos tempos de manutenção. Contratos de manutenção de inspeção, uma linha direta e informações regulares completam os serviços.