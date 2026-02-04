Lavadora de alta pressão HDS 12/15-4 220V

HDS 12/15-4 (Água Quente): A solução Kärcher que exige potência, longevidade e versatilidade. Ideal para limpeza profissional em Agricultura, Indústria, Transporte e Construção Civil.

Lavadora de alta pressão com água quente profissional HDS 12/15-4 Kärcher, dispõe de uma vazão de até 1200 l/h, pressão de até 150 bar e temperatura de aquecimento de até 98°C. A água quente aumenta drasticamente o poder e o resultado da limpeza. Isso permite reduzir tanto o tempo de trabalho, quantidade de água e em muitos casos o uso de detergentes.Conta com bomba de virabrequim, cabeçote de latão de alta performance dimensionada para uso diário e contínuo com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui sistema de aquecimento com duplo termostato e proteção contra falta de água.

Características e benefícios
Armazenamento prático de acessórios
  • Local para mangueira de pressão conveniente e seguro
Alta performance de limpeza
  • Com a água quente em alta pressão é possível dissolver eficientemente sujeira seca, por exemplo
Bomba de virabrequim de alto desempenho
  • Alta durabilidade
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 400 - 1200
Pressão no trabalho (bar) 135 - 150
Pressão de pico (psi) 2175
Temperatura (°C) 60
Potência (W) 5500
Consumo de óleo de aquecimento, carga total (L/h) 5,6
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 65
Tanque de combustível (L) 30
Peso (com acessórios) (kg) 175,5
Peso (com embalagem) (kg) 179,3
Medidas (c x l x a) (mm) 1080 x 770 x 877

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 1050 mm
  • Bico power

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Sistema anti-torção
  • Serpentina de aquecimento feita de aço inoxidável
Áreas de aplicação
  • Transporte
  • Também é ideal para oficinas menores e na agricultura
  • Limpeza de veículos
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
