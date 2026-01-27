CarpetPro - Limpeza por Extração

Maximize a eficiência e libere o ambiente em minutos com Kärcher CarpetPro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas extratoras (como SE, Puzzi e BRC), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva Tecnologia Kärcher de baixa espumação protege seu equipamento e garante uma rápida evaporação, acelerando o tempo de secagem e otimizando o ciclo de trabalho, garantindo resultados excepcionais.