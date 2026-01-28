CarpetPro Power Extract! RM 764, 500mL

Detergente concentrado desenvolvido para limpeza profunda com extratoras Kärcher. Com alto poder de limpeza, remove completamente sujeiras pesadas e odores desagradáveis. 1L rende até 100L.

Kärcher CarpetPro PowerExtract! RM 764 é um detergente concentrado com alto poder de extração, ideal para limpeza manual ou mecanizada em carpetes, estofados, tapetes, sofás, colchões e outros revestimentos têxteis. Com sua fórmula de alta performance, remove sujeiras pesadas e profundas sem agredir as fibras do tecido, deixando no ambiente um aroma agradável. Compatível com todas as extratoras Kärcher, sua fórmula desenvolvida com a exclusiva tecnologia alemã de remoção odores, remove cheiros fortes e sujeiras oleosas ou minerais de quaisquer superfícies têxteis. Eficiente, rende até 100L de solução por litro, garantindo um acabamento limpo e sem resíduos.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (mL) 500
pH 9
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Áreas de aplicação
  • Carpetes
  • Bancos de carros
  • Colchões
  • Limpeza do interior do carro
  • Superficies textiles

O que é o CarpetPro PowerExtract! RM 764?

É um detergente de limpeza profunda para têxteis e estofados, ideal para uso em máquinas extratoras. Sua fórmula líquida e de baixa espumação evita o entupimento dos equipamentos e remove sujeiras oleosas, minerais e odores.

Indicado para: Máquinas extratoras Kärcher (SE, Puzzi e BRC) ou outras extratoras.

Aplicações: Carpetes, tapetes, sofás, colchões, cadeiras, tecidos e estofados em geral.

Tecnologia Kärcher OA: Elimina odores desagradáveis, como suor e nicotina, enquanto sua tecnologia de evaporação rápida acelera o tempo de secagem, otimizando o processo de limpeza.

Principais Benefícios e Características

  • Limpeza Profunda: Remove efetivamente contaminações de óleo, gordura e minerais.

  • Eliminador de Odores: Possui a exclusiva Tecnologia Kärcher OA, que neutraliza odores desagradáveis.

  • Baixa Espumação: Altamente eficiente para uso em extratoras, sem risco de entupimento do equipamento.

  • Secagem Rápida: Sua tecnologia de evaporação rápida permite que a superfície seque em menos tempo.

  • Alto Rendimento: Produto econômico, com diluição de até 1:100, rendendo 100 litros por litro de produto.

A diluição do produto varia conforme o nível de sujidade da superfície.

Sujidade Alta: Diluição 1:20 (Ex: 50 mL de produto para 950 mL de água).

Sujidade Média: Diluição 1:100 (Ex: 10 mL de produto para 990 mL de água).

Abasteça o reservatório da máquina extratora Kärcher com a solução preparada e aplique sobre a superfície conforme as instruções do equipamento.

De acordo com os dados técnicos do produto, o CarpetPro PowerExtract! RM 764 não possui classificação de perigo, sendo seguro para o manuseio seguindo as boas práticas de uso.