O que é o CarpetPro PowerExtract! RM 764?

É um detergente de limpeza profunda para têxteis e estofados, ideal para uso em máquinas extratoras. Sua fórmula líquida e de baixa espumação evita o entupimento dos equipamentos e remove sujeiras oleosas, minerais e odores.

Indicado para: Máquinas extratoras Kärcher (SE, Puzzi e BRC) ou outras extratoras.

Aplicações: Carpetes, tapetes, sofás, colchões, cadeiras, tecidos e estofados em geral.

Tecnologia Kärcher OA: Elimina odores desagradáveis, como suor e nicotina, enquanto sua tecnologia de evaporação rápida acelera o tempo de secagem, otimizando o processo de limpeza.