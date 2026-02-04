CarpetPro Power Extract! RM 764, 1L
Detergente concentrado desenvolvido para limpeza profunda com extratoras Kärcher. Com alto poder de limpeza, remove completamente sujeiras pesadas e odores desagradáveis. 1L rende até 100L.
Kärcher CarpetPro PowerExtract! RM 764 é um detergente concentrado com alto poder de extração, ideal para limpeza manual ou mecanizada em carpetes, estofados, tapetes, sofás, colchões e outros revestimentos têxteis. Com sua fórmula de alta performance, remove sujeiras pesadas e profundas sem agredir as fibras do tecido, deixando no ambiente um aroma agradável. Compatível com todas as extratoras Kärcher, sua fórmula desenvolvida com a exclusiva tecnologia alemã de remoção odores, remove cheiros fortes e sujeiras oleosas ou minerais de quaisquer superfícies têxteis. Eficiente, rende até 100L de solução por litro, garantindo um acabamento limpo e sem resíduos.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|1
|pH
|9
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
Produto
- Dissolve óleos, graxas e depósitos minerais
- Especialmente adaptado para os sistemas Kärcher
- Fragrância suave e agradável
O que é o CarpetPro PowerExtract! RM 764?
É um detergente de limpeza profunda para têxteis e estofados, ideal para uso em máquinas extratoras. Sua fórmula líquida e de baixa espumação evita o entupimento dos equipamentos e remove sujeiras oleosas, minerais e odores.
Indicado para: Máquinas extratoras Kärcher (SE, Puzzi e BRC) ou outras extratoras.
Aplicações: Carpetes, tapetes, sofás, colchões, cadeiras, tecidos e estofados em geral.
Tecnologia Kärcher OA: Elimina odores desagradáveis, como suor e nicotina, enquanto sua tecnologia de evaporação rápida acelera o tempo de secagem, otimizando o processo de limpeza.
Principais Benefícios e Características
Limpeza Profunda: Remove efetivamente contaminações de óleo, gordura e minerais.
Eliminador de Odores: Possui a exclusiva Tecnologia Kärcher OA, que neutraliza odores desagradáveis.
Baixa Espumação: Altamente eficiente para uso em extratoras, sem risco de entupimento do equipamento.
Secagem Rápida: Sua tecnologia de evaporação rápida permite que a superfície seque em menos tempo.
Alto Rendimento: Produto econômico, com diluição de até 1:100, rendendo 100 litros por litro de produto.