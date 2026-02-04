DeterJet Car Pro RM 562, 1L

DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado de alto poder de limpeza. Sua tecnologia de brilho e desengraxe é ideal para uso manual ou em alta pressão. 1L rende até 400L.

Kärcher DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado ideal para limpeza por alta pressão com canhão de espuma. Sua fórmula de alto poder desengraxante remove óleo, graxa e sujeiras em geral, com alta espumação para uma limpeza completa e segura. Sua fórmula com tecnologia alemã cria uma camada de brilho que protege a superfície e mantém a limpeza por até um mês. Com pH neutro e tensoativos biodegradáveis, é totalmente seguro para a pintura e todas as superfícies do veículo. Sua alta performance e economia são notáveis, pois a cada 1 litro de produto concentrado é possível ter até 400 litros de solução, com uma dosagem precisa graças à tampa dosadora das embalagens de 500mL e 1L. MODO DE USO: Limpeza Pesada com Canhão de Espuma (Concentração de 10%): Misture 5 tampinhas (100mL) de RM 562 para cada 900mL de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Intermediária com Canhão de Espuma (Concentração de 3%): Misture 1,5 tampinha (30mL) de RM 562 para cada 970ml de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Manual (Concentração de 0,25%): Misture 1/2 tampinha (10mL) de RM 562 para cada 4L de água utilizado no recipiente adequado.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 1
Peso (com embalagem) (kg) 1

O que é o Deterjet CarPro RM 562?

O Kärcher Deterjet CarPro RM 562 é um detergente automotivo concentrado de alta performance e pH neutro, ideal para a limpeza segura e eficiente de veículos. Ele remove graxa, óleo e sujeiras de superfícies como pintura, vidro, plásticos e partes cromadas, sem agredir o acabamento.

Indicado para:

  • Lavadoras de alta pressão Kärcher
  • Limpeza manual
  • Uso residencial, semiprofissional e profissional

Principais Benefícios e Características

  • Alta eficiência na remoção de sujeiras
  • Seguro para pintura e acabamentos delicados
  • pH neutro
  • Versatilidade de aplicação: lavadoras ou manual
  • Econômico: 1L rende até 100L de solução
  • Espuma ativa que potencializa a limpeza
  • Brilho e cuidado sem agredir superfícies

Sujidade Alta: Solução 10%.

  • Misture 5 tampas medidoras (100mL) de RM 562 em 900 mL de água limpa formando 1L de solução.

Sujidade Média: Solução 3%.

  • Misture 1,5 tampa medidora (30mL) de RM 562 em 960 mL de água limpa formando 1L de solução.

 

  1. Abasteça a máquina de alta pressão utilizando a mangueira de sucção, ou utilize um canhão de espuma acoplado.
  2. Aplique sobre o veículo e realize a limpeza da forma desejada. Em seguida enxágue.

Limpeza Manual: Solução 0,25%

  • Misture meia tampa medidora (10 mL) de RM 562 em 5 L de água limpa.

 

  1. Utilize um pano ou esponja macios para aplicar a mistura sobre o veículo.
  2. Em seguida enxágue.
  • Nocivo se ingerido
  • Tóxico por contato com a pele
  • Pode causar reação alérgica cutânea
  • Irritante ocular grave
  • Perigoso por inalação
  • Afeta órgãos após exposição prolongada
  • Nocivo ao meio ambiente aquático

Uso de EPI recomendado:

  • Luvas de proteção
  • Óculos de proteção

Classificação de Risco GHS: GHS07 – Substâncias Irritantes