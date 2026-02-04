DeterJet Car Pro RM 562, 1L
DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado de alto poder de limpeza. Sua tecnologia de brilho e desengraxe é ideal para uso manual ou em alta pressão. 1L rende até 400L.
Kärcher DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado ideal para limpeza por alta pressão com canhão de espuma. Sua fórmula de alto poder desengraxante remove óleo, graxa e sujeiras em geral, com alta espumação para uma limpeza completa e segura. Sua fórmula com tecnologia alemã cria uma camada de brilho que protege a superfície e mantém a limpeza por até um mês. Com pH neutro e tensoativos biodegradáveis, é totalmente seguro para a pintura e todas as superfícies do veículo. Sua alta performance e economia são notáveis, pois a cada 1 litro de produto concentrado é possível ter até 400 litros de solução, com uma dosagem precisa graças à tampa dosadora das embalagens de 500mL e 1L. MODO DE USO: Limpeza Pesada com Canhão de Espuma (Concentração de 10%): Misture 5 tampinhas (100mL) de RM 562 para cada 900mL de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Intermediária com Canhão de Espuma (Concentração de 3%): Misture 1,5 tampinha (30mL) de RM 562 para cada 970ml de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Manual (Concentração de 0,25%): Misture 1/2 tampinha (10mL) de RM 562 para cada 4L de água utilizado no recipiente adequado.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|1
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
O que é o Deterjet CarPro RM 562?
O Kärcher Deterjet CarPro RM 562 é um detergente automotivo concentrado de alta performance e pH neutro, ideal para a limpeza segura e eficiente de veículos. Ele remove graxa, óleo e sujeiras de superfícies como pintura, vidro, plásticos e partes cromadas, sem agredir o acabamento.
Indicado para:
- Lavadoras de alta pressão Kärcher
- Limpeza manual
- Uso residencial, semiprofissional e profissional
Principais Benefícios e Características
- Alta eficiência na remoção de sujeiras
- Seguro para pintura e acabamentos delicados
- pH neutro
- Versatilidade de aplicação: lavadoras ou manual
- Econômico: 1L rende até 100L de solução
- Espuma ativa que potencializa a limpeza
- Brilho e cuidado sem agredir superfícies