Kärcher DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado ideal para limpeza por alta pressão com canhão de espuma. Sua fórmula de alto poder desengraxante remove óleo, graxa e sujeiras em geral, com alta espumação para uma limpeza completa e segura. Sua fórmula com tecnologia alemã cria uma camada de brilho que protege a superfície e mantém a limpeza por até um mês. Com pH neutro e tensoativos biodegradáveis, é totalmente seguro para a pintura e todas as superfícies do veículo. Sua alta performance e economia são notáveis, pois a cada 1 litro de produto concentrado é possível ter até 400 litros de solução, com uma dosagem precisa graças à tampa dosadora das embalagens de 500mL e 1L. MODO DE USO: Limpeza Pesada com Canhão de Espuma (Concentração de 10%): Misture 100mL de RM 562 para cada 900mL de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Intermediária com Canhão de Espuma (Concentração de 3%): Misture 30mL de RM 562 para cada 970ml de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Manual (Concentração de 0,25%): Misture 10mL de RM 562 para cada 4L de água utilizado no recipiente adequado.