O que é o DeterJet CarPro RM 562?

O Kärcher DeterJet CarPro RM 562 é um detergente automotivo de alta performance, ideal para a limpeza eficiente e completa de veículos. Sua fórmula remove graxa, óleo e outras sujeiras de superfícies como pintura, vidro, plásticos e partes cromadas.

Sua tecnologia exclusiva não só limpa, mas também cria uma película que oferece brilho e proteção à pintura por até 1 mês após a lavagem.

Indicado para: Lavadoras de alta pressão (linhas K, HD), lavadoras portáteis (OC) e limpeza manual.

Aplicações: Limpeza externa de carros, motos, bicicletas, vans e caminhões.