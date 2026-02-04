DeterJet Car Pro RM 562, 20L
DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado de alto poder de limpeza. Sua tecnologia de brilho e desengraxe é ideal para uso manual ou em alta pressão. 1L rende até 400L.
Kärcher DeterJet Car Pro RM 562 é um detergente automotivo concentrado ideal para limpeza por alta pressão com canhão de espuma. Sua fórmula de alto poder desengraxante remove óleo, graxa e sujeiras em geral, com alta espumação para uma limpeza completa e segura. Sua fórmula com tecnologia alemã cria uma camada de brilho que protege a superfície e mantém a limpeza por até um mês. Com pH neutro e tensoativos biodegradáveis, é totalmente seguro para a pintura e todas as superfícies do veículo. Sua alta performance e economia são notáveis, pois a cada 1 litro de produto concentrado é possível ter até 400 litros de solução, com uma dosagem precisa graças à tampa dosadora das embalagens de 500mL e 1L. MODO DE USO: Limpeza Pesada com Canhão de Espuma (Concentração de 10%): Misture 100mL de RM 562 para cada 900mL de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Intermediária com Canhão de Espuma (Concentração de 3%): Misture 30mL de RM 562 para cada 970ml de água utilizado no canhão de espuma. Limpeza Manual (Concentração de 0,25%): Misture 10mL de RM 562 para cada 4L de água utilizado no recipiente adequado.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|20
|Peso (com embalagem) (kg)
|21
O que é o DeterJet CarPro RM 562?
O Kärcher DeterJet CarPro RM 562 é um detergente automotivo de alta performance, ideal para a limpeza eficiente e completa de veículos. Sua fórmula remove graxa, óleo e outras sujeiras de superfícies como pintura, vidro, plásticos e partes cromadas.
Sua tecnologia exclusiva não só limpa, mas também cria uma película que oferece brilho e proteção à pintura por até 1 mês após a lavagem.
Indicado para: Lavadoras de alta pressão (linhas K, HD), lavadoras portáteis (OC) e limpeza manual.
Aplicações: Limpeza externa de carros, motos, bicicletas, vans e caminhões.
Principais Benefícios e Características
Alto Rendimento: Altamente econômico, 1 litro de produto rende até 400 litros de solução.
Brilho e Proteção Duradoura: Cria uma película protetora na pintura que dura por até 1 mês.
Limpeza Eficiente: Remove óleo, graxa e sujeiras comuns da estrada.
Fácil Diluição: Sua fórmula com menor viscosidade facilita a medição e a mistura, otimizando o tempo.
Alta Formação de Espuma: A espuma densa potencializa a remoção de sujeira.
pH Levemente Alcalino: Fórmula com pH ~10 para máxima eficiência na limpeza.