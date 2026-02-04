Kärcher DeterJet Gel é um detergente multiuso em formato de gel, ideal para garagens e superfícies com óleo. É indicado para limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas e vidros. Seu excelente poder desengraxante permite a remoção de óleo, graxa e resíduos em geral. A consistência em gel aumenta o tempo de contato com a superfície, potencializando a limpeza. É biodegradável e seguro para o operador e o meio ambiente, sendo também muito utilizado por mecânicos para a limpeza das mãos. Com alto rendimento, 1 litro rende até 200 litros de solução. MODO DE USO: Limpeza com lavadoras de alta pressão (Diluição 2%): Misture 1 parte de DeterJet para 50 partes de água. Aplique a solução com um canhão de espuma sobre a superfície e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, enxágue com água limpa, utilizando uma lavadora de alta pressão. Limpeza Manual (Diluição 0,5%): Misture 1 parte de DeterJet para 200 partes de água. Utilize a solução com um pano, esponja ou escova para esfregar a superfície. Enxágue com água limpa para remover todos os resíduos.