FloorCare RM 755 Pro, 20L
Detergente de baixa espumação com alto poder desengraxante para limpeza de pisos em geral. Indicado para uso manual ou com lavadoras e secadoras Kärcher. 1L rende até 200L.
Kärcher Floor Care RM 755 Pro é um detergente concentrado de baixa espumação, ideal para limpeza manual ou mecanizada em pisos de oficinas, indústrias, cozinhas industriais, e áreas com alto teor de sujeiras oleosas. Compatível com lavadoras e secadoras de piso Kärcher, sua fórmula eficiente rende até 200L de solução por litro, deixando um aroma agradável a depender da diluição. Sem silicone, é seguro para pisos dissipativos (ESD) e superfícies epóxi.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|20
|pH
|11
|Peso (com embalagem) (kg)
|21
O que é o FloorCare RM 755 Pro?
É um detergente industrial para limpeza pesada de pisos, com pH levemente alcalino (~11,3) e fórmula de baixa espumação. Foi projetado para ambientes com alta concentração de óleos e graxas, oferecendo um poder desengordurante superior. Assim como a versão Daily, é totalmente seguro para o operador, não possuindo classificação de perigo.
Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).
Aplicações: Limpeza pesada e específica em indústrias, oficinas, cozinhas industriais, armazéns, centros de logística e áreas com maquinário pesado.
Principais Benefícios e Características
Segurança Total: Não possui classificação de perigo, garantindo um manuseio seguro sem a necessidade de EPIs.
Forte Ação Desengordurante: Ideal para a remoção intensa de óleos e graxas em ambientes industriais.
Baixa Espumação: Otimiza o tempo de uso das lavadoras de piso ao não gerar espuma no tanque de recolhimento.
Alto Rendimento: 1 litro de produto rende até 200 litros de solução de limpeza.
Performance Industrial: Desenvolvido para os desafios de sujidade pesada e específica de ambientes industriais e mecânicos.