FloorCare RM 755 Pro, 20L

Detergente de baixa espumação com alto poder desengraxante para limpeza de pisos em geral. Indicado para uso manual ou com lavadoras e secadoras Kärcher. 1L rende até 200L.

Kärcher Floor Care RM 755 Pro é um detergente concentrado de baixa espumação, ideal para limpeza manual ou mecanizada em pisos de oficinas, indústrias, cozinhas industriais, e áreas com alto teor de sujeiras oleosas. Compatível com lavadoras e secadoras de piso Kärcher, sua fórmula eficiente rende até 200L de solução por litro, deixando um aroma agradável a depender da diluição. Sem silicone, é seguro para pisos dissipativos (ESD) e superfícies epóxi.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 20
pH 11
Peso (com embalagem) (kg) 21

O que é o FloorCare RM 755 Pro?

É um detergente industrial para limpeza pesada de pisos, com pH levemente alcalino (~11,3) e fórmula de baixa espumação. Foi projetado para ambientes com alta concentração de óleos e graxas, oferecendo um poder desengordurante superior. Assim como a versão Daily, é totalmente seguro para o operador, não possuindo classificação de perigo.

Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).

Aplicações: Limpeza pesada e específica em indústrias, oficinas, cozinhas industriais, armazéns, centros de logística e áreas com maquinário pesado.

Principais Benefícios e Características

Segurança Total: Não possui classificação de perigo, garantindo um manuseio seguro sem a necessidade de EPIs.

Forte Ação Desengordurante: Ideal para a remoção intensa de óleos e graxas em ambientes industriais.

Baixa Espumação: Otimiza o tempo de uso das lavadoras de piso ao não gerar espuma no tanque de recolhimento.

Alto Rendimento: 1 litro de produto rende até 200 litros de solução de limpeza.

Performance Industrial: Desenvolvido para os desafios de sujidade pesada e específica de ambientes industriais e mecânicos.

Dosagem e Diluição: Abasteça o tanque da máquina com água e adicione o RM 755 Pro diretamente na proporção necessária, conforme a sujidade:

  • Sujidade Pesada: Diluição de 1:10 (100 mL de produto para cada 1 L de água).
  • Sujidade Leve: Diluição de até 1:200 (5 mL de produto para cada 1 L de água).

Aplicação: Prossiga com a limpeza da superfície seguindo as instruções de operação do seu equipamento.

De acordo com os dados técnicos, o produto não possui classificação de perigo, sendo seguro para o operador e para o ambiente.