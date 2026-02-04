O que é o FloorCare RM 755 Pro?

É um detergente industrial para limpeza pesada de pisos, com pH levemente alcalino (~11,3) e fórmula de baixa espumação. Foi projetado para ambientes com alta concentração de óleos e graxas, oferecendo um poder desengordurante superior. Assim como a versão Daily, é totalmente seguro para o operador, não possuindo classificação de perigo.

Indicado para: Lavadoras e secadoras de piso (linhas BD, BR, B), robôs de limpeza (KIRA) e limpadoras de piso (FC).

Aplicações: Limpeza pesada e específica em indústrias, oficinas, cozinhas industriais, armazéns, centros de logística e áreas com maquinário pesado.