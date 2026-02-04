Kärcher RM 806 Concretech é um limpador desincrustante concentrado, desenvolvido especificamente para a limpeza de pisos e superfícies de concreto e cimentícios. Sua fórmula ácida age na remoção de manchas de ferrugem, resíduos de cimento, argamassa, terra e outras sujeiras inorgânicas. É a solução ideal para a manutenção e recuperação de pisos em garagens, oficinas e áreas industriais, restaurando a aparência e a cor natural do concreto. MODO DE USO: Limpeza Pesada (Concentração de 20%): Misture 200mL de RM 806 para cada 800mL de água. Aplique a solução com uma escova ou pulverizador, deixe agir por 10 minutos e esfregue. Enxágue com água abundante.