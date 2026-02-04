PressurePro Desengraxante RM 31, 1L
Desengraxante ultraconcentrado de alta performance para remoção de graxa e óleo. Ideal para uso em alta pressão com canhão de espuma, suportando até 150°C. Cada 1L rende até 265L de solução.
Kärcher PressurePro Desengraxante RM 31 Extra é um desengraxante ultraconcentrado de alta performance, ideal para a remoção eficaz de graxa, óleo, fuligem e resinas. Sua fórmula é otimizada para uso em alta pressão com canhão de espuma, e sua eficácia é maximizada com a utilização de água quente em máquinas HDS, suportando temperaturas de até 150°C. Este produto é a solução ideal para limpeza pesada em motores, máquinas e pisos de oficinas, garantindo uma ação profunda e eficiente. É livre de fosfatos e oferece excelente custo-benefício, rendendo até 265 litros a cada 1 litro de produto concentrado. MODO DE USO: Alta Pressão: Prepare uma mistura de 1L de RM 31 para cada 3L de água. No canhão de espuma, defina a dosagem desejada (1,5% a 10%), defina a temperatura e aplique sobre a superfície. Enxágue. Spray: Prepare a mistura de RM 31 e água na proporção de até 1:4 (25%). Aplique sobre a superfície, molhando-a completamente. Deixe de molho por 1 a 5 minutos, conforme o nível de sujidade. Enxágue abundantemente com água potável. Sempre utilize luvas e equipamentos de proteção para a aplicação.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|1
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
O que é o PressurePro Desengraxante RM 31 Extra?
É um detergente desengraxante ultraconcentrado de alta performance, com pH alcalino, desenvolvido para a remoção das sujeiras mais difíceis. Sua fórmula de alta espumação é ideal para uso em lavadoras de alta pressão, removendo com eficácia óleo, graxa, fuligem, piche e resina de fumaça. O produto mantém sua performance mesmo quando aplicado em superfícies aquecidas ou com água quente, suportando temperaturas de até 150°C.
Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K).
Aplicações: Limpeza pesada de motores, peças em oficinas, equipamentos agrícolas, fachadas, tanques industriais, mineradoras e construção civil. Foco principal em sujidades oleosas e graxosas.
Principais Benefícios e Características
Alto Poder Desengraxante: Fórmula alcalina para remover contaminações de óleo e graxa mais persistentes.
Alto Rendimento: Produto econômico, com 1 litro rendendo até 265 litros de solução de limpeza.
Suporta Altas Temperaturas: Mantém a eficácia quando utilizado com água quente ou em superfícies aquecidas, até 150°C.
Alta Geração de Espuma: Ideal para uso com canhões de espuma, garantindo cobertura completa e maior tempo de contato.
Livre de Silicone: Facilita a separação de óleo e água nos separadores.