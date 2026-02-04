PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81, 20L
Detergente alcalino ultraconcentrado para remoção de incrustações e sujidades gordurosas ou minerais. Ideal para uso em alta pressão e água quente até 150°C. 1L rende até 400L.
Kärcher PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81 Extra** é um detergente alcalino ultraconcentrado com alto poder de limpeza, ideal para remover sujeiras incrustadas, cimento, fuligem e outros resíduos pesados. Sua fórmula é otimizada para uso em alta pressão com canhão de espuma, e sua eficácia é maximizada com a utilização de água quente em máquinas HDS, suportando temperaturas de até 150°C. Este produto é a solução perfeita para limpeza pesada em ambientes de construção, agricultura e oficinas, garantindo uma ação profunda e eficiente. É livre de fosfatos e oferece excelente custo-benefício, rendendo até 400 litros por litro de produto concentrado. MODO DE USO: Alta Pressão: Prepare uma mistura de 1L de RM 81 para cada 3L de água. No canhão de espuma, defina a dosagem desejada (1% a 10%), defina a temperatura desejada e aplique sobre a superfície. Enxágue. Spray: Prepare a mistura de RM 31 e água na proporção de até 1:4 (25%). Aplique sobre a superfície, molhando-a completamente. Deixe de molho por 1 a 5 minutos, conforme o nível de sujidade. Enxágue abundantemente com água potável. Sempre utilize luvas e equipamentos de proteção para a aplicação.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|20
|Peso (com embalagem) (kg)
|21
O que é o PressurePro Desincrustante Alcalino RM 81 Extra?
É um detergente concentrado de ação poderosa e ao mesmo tempo suave, com pH alcalino, desenvolvido para a limpeza com lavadoras de alta pressão. É altamente eficaz na remoção de uma vasta gama de sujeiras, incluindo óleo, graxa e contaminações minerais. Especialmente desenvolvido para uso com máquinas HDS, pode ser utilizado com água quente ou fria , suportando temperaturas de até 150°C.
Indicado para: Lavadoras de alta pressão Kärcher (linhas HD, HDS, K).
Aplicações: Limpeza de veículos, motores, máquinas, peças, pisos em oficinas, agricultura, indústria e transportes. Ideal para sujidades mistas (gordura e mineral).
Principais Benefícios e Características
Extremo Rendimento: Produto altamente econômico, com 1 litro rendendo até 400 litros de solução de limpeza.
Limpeza Versátil: Remove contaminações de óleo, graxa e minerais.
Suporta Altas Temperaturas: Mantém sua performance quando utilizado com água quente, até 150°C.
Alta Geração de Espuma: Eficiente para uso com canhões de espuma, otimizando o tempo de aplicação.
Especial para Máquinas HDS: Desenvolvido especialmente para equipamentos de água quente, mas também eficaz com água fria.