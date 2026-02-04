VehiclePro Abrilhantador de Secagem RM 832, 20L
Para secagem de veículos em grande escala: O secante abrilhantador forma uma camada nanoestruturada que garante um excelente resultado de secagem após a a lavagem.
Kärcher VehiclePro RM 832 é um secante com tecnologia nano, ideal para ser utilizado em lavadoras automáticas de veículos, lavadoras de alta pressão e lavadoras de alta vazão. Sua função principal é criar uma camada nanoestruturada sobre a pintura, auxiliando na quebra rápida do filme de água e proporcionando um resultado de secagem extremamente eficiente e de alto brilho. Além de acelerar o processo, este secante confere um brilho superior e duradouro à pintura. A sua fórmula de secagem com tecnologia de ponta garante que o veículo saia do sistema de lavagem com um acabamento impecável, sem manchas e com um brilho intenso.
Especificações
Dados técnicos
|Tamanho de embalagem (L)
|20
|Unidade de embalagem (peç)
|1
|pH
|4
|Peso (kg)
|19,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|21,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|260 x 230 x 420
Produto
- Secagem eficaz e com brilho, baseado em nanotecnologia
- Quebra rápida do filme de água em uma grande área
- Resultados de secagem impressionantes
- Melhores resultados quando utilizado junto aos demais produtos da linha VehiclePro
- Efetivo em águas de todas as durezas
- Cria um brilho espelhado sobre o veículo
- Protege efetivamente por mais de um mês
- Em conformidade com a VDA (Associação da Indústria Automotiva Alemã)
- Tensoativos biodegradáveis em acordo com a ECC 648/2004
- Livre de NTA
- Livre de óleos minerais e hidrocarbonetos
Avisos e recomendações de segurança de acordo com as directivas de UE
- P501a Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/ nacional/internacional.
- Z 20 Contém Limonene. Pode provocar uma reacção alérgica.
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
- Carros
- Limpeza Mecanizada de Veículos