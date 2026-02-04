VehiclePro Abrilhantador de Secagem RM 832, 20L

Para secagem de veículos em grande escala: O secante abrilhantador forma uma camada nanoestruturada que garante um excelente resultado de secagem após a a lavagem.

Kärcher VehiclePro RM 832 é um secante com tecnologia nano, ideal para ser utilizado em lavadoras automáticas de veículos, lavadoras de alta pressão e lavadoras de alta vazão. Sua função principal é criar uma camada nanoestruturada sobre a pintura, auxiliando na quebra rápida do filme de água e proporcionando um resultado de secagem extremamente eficiente e de alto brilho. Além de acelerar o processo, este secante confere um brilho superior e duradouro à pintura. A sua fórmula de secagem com tecnologia de ponta garante que o veículo saia do sistema de lavagem com um acabamento impecável, sem manchas e com um brilho intenso.

Especificações

Dados técnicos

Tamanho de embalagem (L) 20
Unidade de embalagem (peç) 1
pH 4
Peso (kg) 19,8
Peso (com embalagem) (kg) 21,7
Medidas (c x l x a) (mm) 260 x 230 x 420
Produto
  • Secagem eficaz e com brilho, baseado em nanotecnologia
  • Quebra rápida do filme de água em uma grande área
  • Resultados de secagem impressionantes
  • Melhores resultados quando utilizado junto aos demais produtos da linha VehiclePro
  • Efetivo em águas de todas as durezas
  • Cria um brilho espelhado sobre o veículo
  • Protege efetivamente por mais de um mês
  • Em conformidade com a VDA (Associação da Indústria Automotiva Alemã)
  • Tensoativos biodegradáveis em acordo com a ECC 648/2004
  • Livre de NTA
  • Livre de óleos minerais e hidrocarbonetos
VehiclePro Abrilhantador de Secagem RM 832, 20L
Avisos e recomendações de segurança de acordo com as directivas de UE
  • P501a Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/ nacional/internacional.
  • Z 20 Contém Limonene. Pode provocar uma reacção alérgica.
Áreas de aplicação
  • Carros
  • Limpeza Mecanizada de Veículos
