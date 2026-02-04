Kärcher VehiclePro RM 832 é um secante com tecnologia nano, ideal para ser utilizado em lavadoras automáticas de veículos, lavadoras de alta pressão e lavadoras de alta vazão. Sua função principal é criar uma camada nanoestruturada sobre a pintura, auxiliando na quebra rápida do filme de água e proporcionando um resultado de secagem extremamente eficiente e de alto brilho. Além de acelerar o processo, este secante confere um brilho superior e duradouro à pintura. A sua fórmula de secagem com tecnologia de ponta garante que o veículo saia do sistema de lavagem com um acabamento impecável, sem manchas e com um brilho intenso.