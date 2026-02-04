Kärcher VehiclePro RM 811 é um lava autos concentrado de alta performance, ideal para sistemas de lavagem de veículos e frotas comerciais. Sua formulação avançada e balanceada garante uma limpeza segura e profunda, removendo eficazmente graxa, óleo, sujeiras de emissões e incrustações rodoviárias. Otimiza o deslizamento das escovas, prolongando sua vida útil, e protegendo a pintura do veículo com sua tecnologia de espuma ativa. Compatível com ceras, este lava autos proporciona um acabamento sem manchas e com hidrorrepelência, facilitando a secagem e proporcionando brilho duradouro. Seus tensoativos biodegradáveis promovem uma rápida separação de óleo e água, reforçando o compromisso ambiental.