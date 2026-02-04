Durável, robusto, compacto e portátil: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 (H) de dois motores, de gama média, para a aspiração universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina confiável funciona em modo monofásico e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza de filtros "pull and clean", sem a necessidade de desligar o aspirador. O reservatório do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.