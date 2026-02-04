Aspirador industrial IVM 40/24-2 (H)
Aspirador industrial IVM 40/24-2 (H) de motor duplo, manobrável e robusto, de classe média, para uso universal em aplicações industriais para materiais sólidos finos e grossos.
Durável, robusto, compacto e portátil: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 (H) de dois motores, de gama média, para a aspiração universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina confiável funciona em modo monofásico e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza de filtros "pull and clean", sem a necessidade de desligar o aspirador. O reservatório do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|381
|Sucção (mbar)
|225
|Reservatório (L)
|40
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 40
|Nível de ruído (dB(A))
|77
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|1,6
|Classe de poeira do filtro secundário
|H
|Área de filtro para filtro secundário (m²)
|1,6
|Colour
|prata
|Peso (com embalagem) (kg)
|41,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|645 x 655 x 1150
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Filtro secundário: Filtro cartucho
- Acessórios incluídos: sim