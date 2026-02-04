Aspirador industrial IVM 40/24-2 (H)

Aspirador industrial IVM 40/24-2 (H) de motor duplo, manobrável e robusto, de classe média, para uso universal em aplicações industriais para materiais sólidos finos e grossos.

Durável, robusto, compacto e portátil: nosso aspirador industrial IVM 40/24-2 (H) de dois motores, de gama média, para a aspiração universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina confiável funciona em modo monofásico e ambos os motores podem ser controlados individualmente. O grande filtro estrela de PTFE na classe de poeira M pode ser limpo de forma fácil, confortável e confiável usando o sistema de limpeza de filtros "pull and clean", sem a necessidade de desligar o aspirador. O reservatório do filtro e o recipiente coletor da máquina são feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, enquanto o chassi é fabricado em aço resistente e possui rodas grandes para facilitar o transporte.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 381
Sucção (mbar) 225
Reservatório (L) 40
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 40
Nível de ruído (dB(A)) 77
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 1,6
Classe de poeira do filtro secundário H
Área de filtro para filtro secundário (m²) 1,6
Colour prata
Peso (com embalagem) (kg) 41,5
Medidas (c x l x a) (mm) 645 x 655 x 1150

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Filtro secundário: Filtro cartucho
  • Acessórios incluídos: sim
