Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 380V

O sistema de extração de poeira ID 130/22 móvel e acionado por eletricidade é adequado para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras perigosas para a saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e de fácil manutenção

O sistema de extração de pó ID 130/22 possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume, que também foi projetado para operação contínua em três turnos. O sistema móvel, com potência de entrada nominal de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetado para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras perigosas para a saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Seu design robusto e de fácil manutenção atende aos principais requisitos para aplicações industriais difíceis. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o tanque de recolha de 170 litros pode ser esvaziado de forma fácil e ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento através do carrinho de apoio. Um saco de PE com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do meio de sucção. A pedido, também podem ser integrados vários mecanismos de proteção contra transbordamento. O sistema também pode ser expandido para incluir vários pontos de sucção e a área de aplicação pode ser estendida para cobrir poeira classe H

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Ar (m³/h) 1320
Sucção (mbar) 33
Reservatório (L) 170
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (W) 2200
Tipo de aspiração Elétrico
Área do filtro (cm²) 9
Diametro nominal de conexão DN 140
Nível de ruído (dB(A)) 75
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 170
Peso (com embalagem) (kg) 350
Medidas (c x l x a) (mm) 1300 x 800 x 1700

Equipamento

  • Filtro: Filtro estrela
  • Acessórios incluídos: não
