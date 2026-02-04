O sistema de extração de pó ID 130/22 possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume, que também foi projetado para operação contínua em três turnos. O sistema móvel, com potência de entrada nominal de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetado para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras perigosas para a saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Seu design robusto e de fácil manutenção atende aos principais requisitos para aplicações industriais difíceis. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o tanque de recolha de 170 litros pode ser esvaziado de forma fácil e ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento através do carrinho de apoio. Um saco de PE com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do meio de sucção. A pedido, também podem ser integrados vários mecanismos de proteção contra transbordamento. O sistema também pode ser expandido para incluir vários pontos de sucção e a área de aplicação pode ser estendida para cobrir poeira classe H