Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 380V
O sistema de extração de poeira ID 130/22 móvel e acionado por eletricidade é adequado para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras perigosas para a saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e de fácil manutenção
O sistema de extração de pó ID 130/22 possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume, que também foi projetado para operação contínua em três turnos. O sistema móvel, com potência de entrada nominal de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetado para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras perigosas para a saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Seu design robusto e de fácil manutenção atende aos principais requisitos para aplicações industriais difíceis. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o tanque de recolha de 170 litros pode ser esvaziado de forma fácil e ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento através do carrinho de apoio. Um saco de PE com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do meio de sucção. A pedido, também podem ser integrados vários mecanismos de proteção contra transbordamento. O sistema também pode ser expandido para incluir vários pontos de sucção e a área de aplicação pode ser estendida para cobrir poeira classe H
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Ar (m³/h)
|1320
|Sucção (mbar)
|33
|Reservatório (L)
|170
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (W)
|2200
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Área do filtro (cm²)
|9
|Diametro nominal de conexão
|DN 140
|Nível de ruído (dB(A))
|75
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|170
|Peso (com embalagem) (kg)
|350
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1300 x 800 x 1700
Equipamento
- Filtro: Filtro estrela
- Acessórios incluídos: não